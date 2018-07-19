芥川、直木獎得主揭曉 兩人都是多次入圍終獲獎

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日本第159屆芥川獎與直木獎得主名單19日揭曉，高橋弘希以《送火》一作獲奪得芥川獎，島本理生以《初戀》得到直木獎。出道18年的島本，入圍過芥川獎4次、直木獎2次，這次終於如願得獎而感慨萬千。

38歲的高橋和35歲的島本18日晚間在帝國飯店舉行的記者會上說出獲獎感言。第4次入圍的高橋表示: 「聽說不能不參加記者會，所以被強拉來了」，接到獲獎通知時的心情則是，「高興是高興，但沒有做出高舉雙拳的勝利姿勢。小說不太會有勝利姿勢吧？如果是短跑就還好。」

《送火》是描寫和雙親一起搬到青森縣平川定居，進入明年春天即將廢校的中學就讀的初中3年級學生的成長故事。

島本則和高橋形成對比，她難掩興奮之情地表示，「真的釋然了。出道18年，入圍芥川獎4次，直木獎2次，等了漫長的18年。」

島本的丈夫佐藤友哉也是作家，她說:「丈夫和作家朋友都傳簡訊來恭喜我，大家都為我高興，讓我很開心。」丈夫還說：「你今天可以喝點酒沒關係」。被問到得知獲獎時的心情時，島本說:「當我接到電話通知時，擺出了勝利姿勢（笑）。」引起現場一片笑聲。

《初戀》是細膩地描寫微妙的性虐待和家人問題之長篇小說。放棄主播考試的女大學生涉殺父事件，臨床心理醫師探索她的心理問題核心。

芥川獎和直木獎得主將各別獲得100萬日圓的獎金及獎品，8月下旬在東京舉行頒獎典禮。

(中時 )

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