輕颱安比罕見「S逆轉彎」 氣象專家：不完全排除侵台機率

2018年07月19日 08:06 中時電子報 簡怡欣

今年第10號颱風安比路徑潛勢預測圖。（圖／中央氣象局）

今年第10號颱風安比昨（18）日晚間生成，中央氣象局表示，安比今（19）日清晨2點位於鵝鑾鼻東南東方980公里海面，預計將持續往琉球南方海面前進，周六起外圍環流影響台灣天氣。氣象專家吳德榮指出，目前預測直接撲台機率低，但颱風路徑呈現不常見的「逆時鐘」大轉彎，仍不應完全排除侵台可能。

中央氣象局預報，安比今日清晨2點位於鵝鑾鼻東南東方980公里海面，以每小時9公里速度，向北北東進行，預計將持續往琉球南方海面前進，周末以前對台灣暫無影響，周六之後其外圍環流將使天氣出現變化。

受到整個低壓帶環流，以及接下來的太平洋高壓環流影響，安比先東北然後西北，往上海到浙江方向前進，呈現一個大轉彎很特殊的轉折路徑態勢。（圖／氣象達人彭啟明臉書）

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，安比行徑受到季風低壓環流、太平洋高壓的合力導引，大致先偏東北、短暫轉北、再轉西北，呈現不常見的「逆時鐘」大轉彎的路徑，因此不確定性會較一般情況大；而不確定性範圍及50個系集成員，離台灣皆有段距離，意謂直接影響台灣的機率比較低，但仍不應完全排除。

氣象達人彭啟明說，會有這樣的轉折，還是要多留意近期北方太平洋高壓勢力的變化，需要定期的監控比對、逐步的修正，如果高壓強一點，可能就往台灣附近會推進更多，以目前兩三天的預測誤差都還有兩百多公里來看，不能看現在預測圖就很篤定，還是要有風險的觀念，仍然有較小的機會靠近。

他表示，安比在結構上還不像是個很完整的颱風，雲系以東南端較多，還正在發展當中。而如果依照目前行經路徑來看，台灣的確不受到直接影響，但外圍環流可能在周六日期間，影響北部、東北部及東部的天氣，風勢可能略為增強，也會有外圍雲系移入帶來的間歇性降雨，會稍微不穩定一些。

(中時電子報)