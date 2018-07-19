瓊斯盃》「加拿大哈登」 讚中華白夠勁

2018年07月19日 08:47 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018第40屆威廉瓊斯盃籃球邀請賽，以國內職業聯賽NBL球員為主體加拿大隊，目前以5連勝領先各隊，陣中得分後衛泰瑞（Terry Thomas）在18日對伊朗一戰單場32分、10籃板、3助攻、4抄截表現全面，獲總教練克里斯（Chris Oliver）讚賞，而他落腮鬍的造型有如NBA球星哈登（James Harden），相當引人注目。

提到留鬍子的原因，泰瑞笑著說：「我的鬍子長很快，後來有點厭倦一直要刮鬍子，就開始蓄鬍，我已經留了兩年了，當然，我也很欣賞哈登。」

泰瑞高中畢業後，獲得加拿大聖法蘭西斯查維耶大學籃球獎學金，結束大學生涯後，曾到德國Pro A甲級籃球聯賽打了一個球季，後來回加拿大加入NBA球隊，16-17球季榮膺聯盟年度最有價值球員（MVP）、年度第一隊及年度防守第一隊，上個球季效力蒙克頓魔術隊（Moncton Magic），平均可獲19.4分、6.5籃板。

談到自己的運動生涯，泰瑞透露，其實籃球並非他原本最喜歡的運動，而是加拿大國球冰上曲棍球，「我很小就熱衷於運動，因為父親會打曲棍球，所以這是我第一個接觸的球類運動，在大學跟德國時也打過手球，不過不是打職業賽，只是單純享受打球的樂趣。」

泰瑞說，很感謝籃球，讓他可以到不同國家打球，感受不同的文化，認識更多人，瓊斯盃是他第一次到亞洲比賽，讓他得以接觸亞洲籃球，他說：「我很喜歡亞洲球隊的打法，第一場我們對中華白，我覺得雖然他們年輕，但技巧很好，也打得很強勢。」

(中時電子報)