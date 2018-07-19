支持者都不在家？孫大千籲：民進黨應證明北市選舉玩真的

民進黨提名台北市長參選人姚文智。(資料照片，姚志平攝)

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中時電子報
/綜合報導

年底縣市首長選舉，台北市選情詭譎，現任無黨籍市長柯文哲、國民黨丁守中、以及民進黨提名的姚文智三人，姚文智獲得青年族群的支持度趨近零，似乎印證了外界傳言，民進黨是在假提名、真禮讓柯文哲。國民黨前立委孫大千建議，民進黨應該採取下列幾項行動，來證明台北市長選舉是玩真的。

姚文智日前接受電台專訪，主持人黃光芹引用《信傳媒》及《美麗島電子報》最新民調，姚在青年族群中，20 歲至 29 歲的支持度僅 0% 及 2.5%，柯文哲的 73.2% 以及丁守中的 15.3%。姚文智頗不以為然表示：支持我的都不在家。

如此低的民調支持度還能振振有辭，孫大千今天在臉書指出，民進黨不會是在台北市「打假球」吧？這樣子裝神弄鬼的欺騙支持者，難道不會良心不安嗎？他要求民進黨台北市議員參選人，和姚一起掛宣傳看板、聯合競選，明確表態支持姚。

他更呼籲，民進黨提名的新北市長候選人蘇貞昌別再一直閃躲，不要拿全代會這種大拜拜的場合來充數。趕快和姚文智合體造勢，雙北共同競選，互相拉抬！

此外，他建議姚文智的競選總幹事洪耀福，別再混了，既然曾經發過豪語，保證姚文智會當選。那麼至少也得拿出真本事，認真輔選。民進黨的選對會不要再裝死，召集人陳明文曾經說過，姚文智在正式提名以後，民調的情況就會不一樣。現在看起來也沒有什麼不一樣啊，陳明文怎麼會無動於衷呢？

孫大千說，除非民進黨在台北市是抱著「陪榜」心態，否則，再這樣的擺爛下去，等到開票那天，姚文智難不成要告訴大家「因為支持者碰巧都去南部玩了，所以票才這麼難看」嗎？

(中時電子報)

文章來源：孫大千臉書

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