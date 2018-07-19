董雲裳將退 美下任亞太助卿是前駐陸武官？

2018年07月19日 09:05 中時電子報 李靖棠

據美國華盛頓郵報（Washington Post）報導，現任美國代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）傳出將在本月退休，資深專欄作家羅金（Josh Rogin）表示，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已在找尋新人選。2名官員透露，接任助理國務卿一職的人選，很可能由曾任美國駐北京大使館武官、通曉韓文的退休准將史迪威（David Stilwell）接替。

從報導中能看出，美國高層認為，曾在中國大陸與太平洋司令部（US Pacific Command）任職的史迪威，對於亞太有自己深刻的戰略思維，也能同時照顧美台之間「特殊關係」。但白宮（White House）與國務院都未對此傳聞做出回應，而且接任人選除史迪威外，還包含台灣並不陌生的「中國通」卜大年（Dan Blumenthal）、白宮國安會亞太事務資深主任博明（Matt Pottinger）和甫退休的海軍上將史威孚特（Scott Swift）都在名單之內。

退役准將史迪威，1980年以韓文專家身分加入空軍，曾被派駐南韓3年的時間；後來先後在空軍官校、夏威夷大學（University of Hawaii）取得亞洲史和中文研究的學位。除語言長才外，史迪威也是一名戰機飛行員，生涯曾駕駛過F-4「幽靈」（F-4 Phantom II）與F-16戰機（F-16 Fighting Falcon），擁有約3,000小時的飛行時數，曾在美軍駐紮南韓與日本的基地服役。2011年調任赴北京，擔任美國駐陸大使館的武官3年。

由前國務卿提勒森（Rex Tillerson）任命的董雲裳，由於立場相對溫和，上任之初就遭原鷹派顧問巴農（Steve Bannon）極力反對，如今確定將退休，也讓這個「職缺」成為各方關注的焦點，畢竟當川普（Donald Trump）執意與中國大陸發出貿易戰、和北韓的核子談判也毫無進展之際，新任的亞太事務助理國務卿恐將面臨龐大的壓力和挑戰，各界都好奇，是怎樣的人物會接下這個「燙手山芋」？

(中時電子報)