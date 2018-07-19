NBA》替迪羅薩喊冤 韋德：這交易糟透了

2018年07月19日 09:06 中時電子報 黃及人

聽到暴龍用迪羅薩、珀爾特，去跟馬刺換回里歐納德與丹尼格林的交易消息，熱火球星韋德不禁替迪羅薩大喊不平，畢竟迪羅薩始終都對暴龍宣告效忠，如今卻淪落突然遭到交易結局，韋德說：「站在球員角度來看，這交易糟透了！」

「迪羅薩為了暴龍付出一切，堅持站在忠誠的立場上面，做到暴龍要求他做到的一切，」韋德表示，「這就是我討厭忠誠與體育這兩個字眼的原因，它們不應該出現在一起！」其實不只韋德，不少NBA球員也替迪羅薩感到委屈。

畢竟2009年第9順位被暴龍選上的迪羅薩，目前例行賽出場數(675)與總得分(13296)皆居隊史第1，總抄截數(655)排在隊史第2，甚至2年前成為自由球員時，他沒跟其他球隊談判，一心只想留在暴龍打球，如今卻淪落至此。

只是《SB Nation》不禁把迪羅薩跟「2K魔咒」聯想在一起，因為近年只要被放上知名電玩「NBA 2K」封面的球星，幾乎都會馬上面臨轉隊命運，包含2014年詹姆斯、2015年杜蘭特、2017年保羅喬治與2018年厄文等球星。

所以身為「NBA 2K18」加拿大地區封面球星的迪羅薩，也難逃這個魔咒，有趣的是，今年2K最新封面球星是公鹿「字母哥」阿提托康波，是否代表他明年夏天也將離開密爾瓦基，他的回應很直接，「別鬧了！兄弟。」

(中時電子報)