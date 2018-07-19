台南》第7人！牛埔里長陳永和 明宣布參選台南市長

被譽為世界最棒里長的龍崎區牛埔里長陳永和明天將正式對外宣布參選下屆台南市長。(曹婷婷攝)

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譽為世界最棒里長的陳永和將宣布參選年底台南市長。(曹婷婷攝)

年底台南市長再多一人參選！龍崎區牛埔里長陳永和明天將正式對外宣布參選下屆台南市長。被譽為世界最棒里長陳永和表示，為反對政府在珍稀月世界地景的家鄉牛埔設廢棄物掩埋場，7年前展開抗爭，4年前返鄉參選，一路走來遭遇許多打壓，眼看選舉到了，其他候選人才開始講「若當選就要處理」，讓他決定參與下屆市長選戰，以公民力量發聲。

陳永和說，選市長是沉澱多時的考量，也獲得母親及家人諒解，才決定勇敢站出來，他原本打算這屆里長當完就不連任，年初也表達辭里長並到市府就靜坐抗議，3月還率鄉親北上遞交陳情書，結果事後遭依違反集會遊行法送辦，他說，一路面臨很多無情打壓，結果選舉一到，每個要選的人又改口說只要當選就會處理，他反問，還能相信嗎?

這場選舉，他將以乾淨參選方式，準備350萬元投入選戰，包括200萬元保證金跟150萬元選舉費用，他說，希望可以寫下一個歷史，選舉不是非得要靠政黨才能出征，選舉更不是比賽誰有錢、才能造勢，他要改寫選舉文化，用公民力量來完成這場選戰。

他說，4年前，如果沒有站出來捍衛家鄉免於淪為掩埋場，如今牛埔早就不知道變怎麼樣了，這次的選舉，也是一場訴諸理念的選戰，他不會亂花錢玩什麼噱頭，選擇自己開宣傳車到各地向大家拜票、宣傳自身理念，要打一場最乾淨的選舉，而家人就是他的競選團隊，也會全部站出來向鄉親爭取支持，希望給鄉親多一個選擇，給大台南多一個機會。

年底台南市長參選人目前檯面上除了國民黨提名高思博、民進黨提名黃偉哲外，無黨籍高達5人表態參選，包括林義豐、陳子敬、許忠信、蘇煥智及陳永和。

(中時 )

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