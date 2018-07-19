台南》第7人！牛埔里長陳永和 明宣布參選台南市長

2018年07月19日 09:50 中時 曹婷婷

譽為世界最棒里長的陳永和將宣布參選年底台南市長。(曹婷婷攝)

年底台南市長再多一人參選！龍崎區牛埔里長陳永和明天將正式對外宣布參選下屆台南市長。被譽為世界最棒里長陳永和表示，為反對政府在珍稀月世界地景的家鄉牛埔設廢棄物掩埋場，7年前展開抗爭，4年前返鄉參選，一路走來遭遇許多打壓，眼看選舉到了，其他候選人才開始講「若當選就要處理」，讓他決定參與下屆市長選戰，以公民力量發聲。

陳永和說，選市長是沉澱多時的考量，也獲得母親及家人諒解，才決定勇敢站出來，他原本打算這屆里長當完就不連任，年初也表達辭里長並到市府就靜坐抗議，3月還率鄉親北上遞交陳情書，結果事後遭依違反集會遊行法送辦，他說，一路面臨很多無情打壓，結果選舉一到，每個要選的人又改口說只要當選就會處理，他反問，還能相信嗎?

這場選舉，他將以乾淨參選方式，準備350萬元投入選戰，包括200萬元保證金跟150萬元選舉費用，他說，希望可以寫下一個歷史，選舉不是非得要靠政黨才能出征，選舉更不是比賽誰有錢、才能造勢，他要改寫選舉文化，用公民力量來完成這場選戰。

他說，4年前，如果沒有站出來捍衛家鄉免於淪為掩埋場，如今牛埔早就不知道變怎麼樣了，這次的選舉，也是一場訴諸理念的選戰，他不會亂花錢玩什麼噱頭，選擇自己開宣傳車到各地向大家拜票、宣傳自身理念，要打一場最乾淨的選舉，而家人就是他的競選團隊，也會全部站出來向鄉親爭取支持，希望給鄉親多一個選擇，給大台南多一個機會。

年底台南市長參選人目前檯面上除了國民黨提名高思博、民進黨提名黃偉哲外，無黨籍高達5人表態參選，包括林義豐、陳子敬、許忠信、蘇煥智及陳永和。

(中時 )