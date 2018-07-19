今年乾旱少雨！綠竹紛紛開花 不長筍農民苦

2018年07月19日 09:40 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球暖化，一年比一年熱！今年少雨乾旱現象也頗嚴重，除影響人類生態，對農作物也造成若干影響，如當令的綠竹筍。

綠竹開花雖然是自然的現象，但造成筍農困擾，因為開花後就無法產筍，必須砍除更新。以往綠竹開花情形大約為1成，今年由於少雨乾旱，部分筍園開花情形提高到2-3成，尤其是五股、八里及深坑等主要產區。為了協助農友度過難關，新北市府特別提供更新苗木費用補助措施，減輕筍農生產成本。

林業試驗所研究員汪大雄表示，綠竹栽培過程有時會出現開花結實現象，由於開花後營養耗盡，植株便走向死亡，是自然現象。要減少竹開花，必須加強水分、肥培管理，防止病蟲害，促進營養生長，使竹不斷抽鞭發筍，就可延遲竹叢衰老。開花竹株必須及時砍除，全面鬆土增加尿素施用，才能抑制或延遲開花。此外，也必須儘速進行苗木更新，才能恢復產量。

新北市農業局長李玟表示，近年來在新北市府與產區農會共同努力下，新北健康三寶-綠竹筍生產面積逐年增加，已達2,328 公頃，是全國最大產區，年產量1萬2,757公噸，年產值將近17億元，成為新北市重要綠金產業。

農業局表示，今年氣候乾旱少雨，環境逆境讓部分筍園綠竹開花比例增加，尤其是五股、八里及深坑等主要產區，由於開花株清除後必須進行苗木更新，對於農友來說又是一筆負擔。為了照顧辛苦的綠竹筍農，新北市府今年除了持續提供肥料補助，還特別針對需要苗木更新的費用，給予二分之一協助，這項新措施讓農友紛紛大讚真的足感心ㄟ。

苗木更新的補助持續辦理中，有需要協助的本市農友，可洽詢產區農會或電洽農業局專線(02)29654824。

(中時電子報)