影》拋開感情煩惱 日真子公主出訪巴西14城

日本皇室真子公主出訪巴西。（圖/美聯社）

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中時電子報

據共同社（Kyodo News）報導，擁有大批日本移民的巴西，今日迎來一名重量級的貴賓，秋篠宮文仁親王長女、真子內親王出訪里約，展開在巴西為期兩週的訪問，慶祝日本移民巴西110週年的慶典。雖然昨日傳出與小室圭的戀情不斷浮出問題，但到達南美洲的真子公主看起來心情相當輕鬆，迫不及待地想看看這個森巴之國。

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作為天皇最年長的孫女，真子單獨出訪的經歷非常豐富，從2015年造訪薩爾瓦多與宏都拉斯、2016年巴拉圭和去年拜訪不丹王國，讓她在媒體的曝光和知名度大增。此番出訪巴西，抵達里約後、前往里約植物園內的日本庭園，親手種植一株、明仁天皇51年前訪問時種植的巴西木所複製的幼苗；隨後登上最知名的基督山（Mt. Corcovado），與高38公尺的基督像合影。

真子公主拜訪里約最著名的景點基督像。（圖/美聯社）

真子公主（圖左）在里約植物園種下紀念樹。（圖/美聯社）

首批日本移民於1908年從神戶抵達巴西，多數人是農民、擔任當地咖啡田的勞工，經歷過兩次大戰、日巴斷交、日語教育受限等困難，最終仍讓日裔社區成長壯大，成為巴西擁有160多萬人口的重要少數族群之一。由於移居巴西的日本人多選擇和當地人通婚，也讓他們的二、三代子女同時混有日本、歐洲以及非洲人的血統。雖然路途遙遠，但仍有不少巴西日裔回到父母的家鄉發展，像是女歌手小野麗莎（Lisa Ono）、足球選手田中鬥莉王等。

真子公主與巴西里約日裔社區會面。（圖/美聯社）

行動力超強的真子公主，在第一天訪問里約後，隔天將前往巴拉納（Parana）州，並在未來2週時間內，拜訪5州14城市的日裔社區，最後在31日返回日本。

(中時電子報)

文章來源：Princess Mako leaves for Brazil to mark 110th anniv. of Japanese migration

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