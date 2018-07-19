陸客遊台何時能重回巔峰？鄭師誠四字解答

2018年07月19日 10:03 中時電子報 謝雅柔

陸客來台觀光人數大幅縮減，導致許多旅行社、店家叫苦連天，更可能迎來倒閉潮。對此，資深媒體人鄭師誠說觀光客雖用人頭湊數，但觀光財還是減少。陸客會不會回到巔峰？鄭說目前看來只有「換黨執政」才能回到當初榮景。

蔡政府上台，兩岸關係不佳，陸客來台連續2年負成長，2015年來台陸客為414萬人次，是歷年最高，2016年降到351萬人次，2017年再減到273萬人次，今年恐再減少。曾有購物店業者表示，陸客團是入境旅客消費主力，總消費額近幾年來都占各地旅客之冠，從2015年最多時約150家購物店，目前已減少至50家左右，若陸客團再減，店家關門和裁員可能很難避免。

對此，鄭師誠在《海峽衛視》節目指出，蔡政府執政以後，兩岸不但沒有維持現狀，還一直倒退，蔡政府又一直對台灣人民說謊，稱觀光客沒減少，比過去還多。不過鄭師誠提及，消費習慣完全不一樣，他說蔡政府補助東南亞觀光客，但這些觀光客在台灣的消費幾乎是大陸客的一半都不到甚至更少，他說台灣觀光財2017比2016少了一千多億台幣。

鄭師誠說蔡政府沒有九二共識，不承認對岸跟台灣的實際況狀，一直走鋼索，導致陸客自發自願不來。他說觀光客雖然用人頭湊人數，但觀光財越來越少。至於他說會不會回到高峰，鄭說除非蔡英文承認九二共識，但蔡英文目前應該沒辦法講這些話，「陸客會不會回到當初榮景?看來只有『換黨執政』試試看」。

(中時電子報)