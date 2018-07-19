大男人拿粉紅化妝包太顯眼 警搜出毒品

男拿粉紅化妝包顯眼警搜出毒品。(警方提供)

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中時
呂筱蟬
男拿粉紅化妝包顯眼警搜出毒品。(警方提供)

桃園市觀音區一名44歲的葉姓男子，18日晚間獨自坐在家門口，但因他形跡鬼祟遭巡邏經過的大園分局觀音分駐所員警盤查，警方發現葉男藏著一個粉紅色的女用化妝包相當可疑，一打開果然發現數十包的海洛因及安非他命，詢後依毒品罪將葉男移送偵辦。

大園分局觀音分駐所所長林鼎森表示，暑假期間為避免青少年涉足不當場所染上毒癮，警方針對易生毒品案件處所加強清查掃蕩，至轄內一處曾查獲毒品案件的民宅附近巡邏時，發現葉男獨自坐在家門口，見警靠近還試圖轉身離開，形跡相當可疑。

員警見狀上前盤查，但葉男退了幾步後突然坐下，引起警方懷疑要求他起身，果然發現他身體下壓著一個粉紅色的女用化妝包，與他粗曠的外形相當不搭。員警打開一看裡面竟裝著13小包的海洛因(共12.9公克)、6小包的安非他命(共6.8公克)、電子磅秤1台及分裝袋數十個。葉男見事跡敗露，還說家中有高齡母親要養，不斷苦苦哀求員警放他一馬。

葉男於警詢時供稱毒品是一名綽號「阿妹仔」的友人到家裡賣給他的，都是自己施用否認要販賣。但葉男的供詞避重就輕，警方於詢後除將他依違反毒品危害防制條例移送偵辦外，並將持續追查毒品的來源及去向。

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(中時 )

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