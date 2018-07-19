選總統？柯Ｐ首表態世事難料 吳子嘉：小英麻煩大了

若台北市長柯文哲確定要選2020，吳子嘉直言總統蔡英文麻煩大了。（盧金足攝）

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中時電子報
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《美麗島電子報》董事長吳子嘉。(圖片取自Youtube)

年底縣市長選戰開打，台北市長柯文哲日前赴市議會施政報告時，遭藍營市議員戴錫欽問到市長連任後是否會做好做滿。柯文哲的回應卻耐人尋味，僅說「儘量做滿」，最後還加了一句「世事難料」。對於柯的回應，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，柯的回答所顯現的是他參選2020機率越來越大，總統蔡英文麻煩大了。

吳子嘉於政論節目《年代向錢看》中表示，以前柯媽媽曾說，如果對我們好，我們不會對不起小英類似的話語，也就是如果台北選戰，民進黨禮讓柯P的話，柯可能不會選2020大選，當時柯媽媽是有很明確的這種態度。但是，柯P於17日在市議會第一次表態「世事難預料」，這就表示柯P不排除參選2020的可能性。

現在民進黨在台北市已出局，國民黨敗選，柯文哲會當選。如果台北市能出現這個模式，為什麼總統大選不可能出現？而且美麗島民調顯示，現在蔡英文的民調維持在30%左右，是吊車尾的狀態，而柯文哲有50%的支持率。2020總統競選組合可能有兩組至三組，也就是藍綠搭配白色的競選組合是很有可能出現的。而藍營推派朱立倫的機率較高，朱的民調約40%左右。

吳子嘉指出蔡英文民調至今維持在低檔的30%，始終無法拉抬上去，這是蔡英文最大的問題。而柯文哲維持在高檔，就是50%左右，而這趨勢以維持大約一年的時間，也就是說，如果2020總統大選一直維持這種三強鼎立的態勢，將對蔡英文的選情非常不利。

(中時電子報)

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