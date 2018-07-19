小英批過去政府「怠惰 」 單厚之：剛愎、傲慢、不知反省！

蔡英文總統15日上午出席在民進黨第18屆第一次全國黨代表大會。（資料照，鄭任南攝）

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中時電子報
/綜合報導

民進黨15日舉行全代會，身兼黨主席的總統蔡英文發表談話，重砲批過去國民黨執政「怠惰」，彰顯民進黨做得到、國民黨做不到的政策，蔡英文批藍營「不知反省」還敢教訓拚改革的民進黨。對此，資深媒體人單厚之8字怒轟蔡英文總統「剛愎、傲慢、不知反省！」。

民進黨秘書長洪耀福今年2月曾說，2018年選戰「要讓國民黨再輸一次，讓台灣再贏一次」，而蔡英文在本月15日於全代會重申用「改革與反改革的對決」，來定義年底選舉。單厚之在《美麗島電子報》撰文指出，蔡英文端上的「菜」了無新意，依舊沿用陳年老路數，消費「萬惡國民黨」。

蔡英文批「過去的政府太怠惰，沒有急行軍，台灣根本來不及跟上全球局勢的改變」，對此單厚之諷，蔡英文把過錯通通推給前朝，宛如「兒子當不成王永慶，回頭怪老爸不努力」。單指出，民主政治屬責任政治，執政黨做的不好自然被人民用選票反撲，而蔡政府在年金改革及反核兩大議題上，卻拖前朝馬英九下水，單厚之問，從前國民黨有拿年金改革或廢核四當作競選政見？

單厚之提到，馬英九政府不曾指責前任陳水扁總統「怠惰」，如今蔡英文措辭強硬，緊咬國民黨不放，宣揚改革政績，恐怕多數民眾不能苟同總統論點，只會認為一位民意低迷的元首，充滿了「剛愎、傲慢、不知反省。」

(中時電子報)

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