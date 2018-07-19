兩套標準！苗栗張藥房重建 屏東強拆民宅 學者罵翻

2018年07月19日 10:20 中時電子報 戴安瑋

大埔張藥房拆除5年後重建 小英：台灣進步重要里程碑

5年前苗栗縣長劉政鴻強拆大埔張藥房等4戶民宅，引發輿論嘩然，張藥房主人張森文遺孀彭秀春在學者、民眾支持下爭取原地重建，昨終如願動土施工了，蔡英文總統、內政部長徐國勇也到場致意，但由於民進黨執政的屏東縣政府卻在16日暴力強拆公勇路抵觸戶，並將抗議的縣議員蔣月惠移送法辦，政大地政系教授徐世榮忍不住痛批：「錯亂的民進黨政府！」

徐世榮在臉書上po文說，「高興看到被強拆的苗栗大埔張藥房今日終於得以動土重建，蔡總統及多位內閣閣員都親自蒞臨祝賀；但另一方面，卻是看到屏東縣政府潘孟安縣長竟然是步劉政鴻後塵，依舊在進行暴力強拆，並把勇於協助弱勢被徵收戶的蔣月惠議員送法辦。唉，民進黨政府怎麼會錯亂至此！」。

5年前參與抗議苗栗縣政府以土地重劃、區段徵收方式，強徵農地、強拆民宅的農陣成員洪箱，也在徐世榮臉書上留言說，最該檢討的是内政部，不但沒為百姓權益把關，反而帶頭做侵害百姓財產的事？因為政府是合法在做非法的事？内政部的都市計劃委員會、土地徵收委員會有為人民財產把關嗎？張藥房重建是兩條人命換來。

她表示，房屋可以重建，生命可以重回嗎？蔡總統政府該改革，土地徵收的惡法，讓百姓能安居樂業。台南鐵路東移地下化、機場捷運Ａ７站、中黎明幼稚園、社子島開發案等大多的開發案，需要重新檢討開聽証會、透明公開！讓百姓瞭解。拜託請高官彎腰傾聽百姓聲音。

(中時電子報)