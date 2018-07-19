張藥房原地重建 葉俊榮：破壞與重生的活教材

2018年07月19日 10:54 中時電子報 簡怡欣

苗栗大埔張藥房遭強拆案，歷經5年時間，昨（19）日原地動土重建，張藥房遺孀彭秀春說，心情是「百感交集」，多麼希望這一切都沒有發生，希望一起記取教訓，不要再有下一個張藥房。對此，原內政部長轉任教育部長的葉俊榮指出，張藥房也將是一個破壞與重生的活教材。

彭秀春昨在自己臉書PO文說，每個人的一生，都有幾個一輩子也不會忘記的日子，對她來說，7月18日就是其一，經歷家破人亡。面對如今即將重建，「此時的我心情是『百感交集』的⋯⋯，我多麼希望這一切都沒有發生。因為如果一切都沒有發生，那就表示，我還是那個可以有肩膀依靠的幸福女人」。

張藥房原地動土重建，葉俊榮透過臉書指出，當時事件是上任內政部長後優先處理的重要事情，曾私自默默前往張藥房原址，看著拆掉後的荒涼與牆上鮮明圖案的荒謬對比，思考如何重啓重建程序、找回對土地、對人的尊嚴。

他表示，如今雖然已經離開內政部轉任教育部，但是因為堅持做對的事情而感到踏實，而張藥房也將是一個破壞與重生的活教材。他說，建立信任絕非一朝一夕，而曾經受過傷、對政府喪失信心的人民，要重建信任，更需要用盡氣力，十足謙卑與誠意，最重要的是必須有絕對的決心與智慧。

不過，政大地政系教授徐世榮卻痛批，「高興看到被強拆的苗栗大埔張藥房今日終於得以動土重建，蔡總統及多位內閣閣員都親自蒞臨祝賀；但另一方面，卻是看到屏東縣政府潘孟安縣長竟然是步劉政鴻後塵，依舊在進行暴力強拆辦。唉，民進黨政府怎麼會錯亂至此！」

(中時電子報)