指考五標國文、數甲提升 其餘考科大倒退

友善列印
旺報

大學入學考試中心19日寄發指考成績單，並公布指考10科、5標分數統計。今年除了國文和數甲5標分數明顯比去年提升，其餘8科5標分數大多下降甚至大倒退；其中數乙、物理、生物、歷史、公民與社會的5標下降超過5分，歷史科的「均後底」3標更比去年倒退超過10分。頂標來看，則是國文頂標增加10分、數乙頂標下降8分變動幅度較大。

大學入學考試中心19日寄發107學年大學指考成績單，並公布頂標、前標、均標、後標和底標成績，及各科成績人數百分比累計表等統計資料。

大考中心資料顯示，頂標（成績位於第88百分位數的考生成績）今年以數乙頂標84分最高，但比去年下降8分，數甲的五標皆比去年增加5到7分；國文科頂標與前標，分別從去年67、62分，增加為今年77、70分；化學頂標80分，比去年增加1分，但化學科其他4標則都比去年退步2到7分。

和去年相比，今年英文頂標78分、數乙頂標84分、物理頂標80分、生物頂標76分、歷史頂標76分、地理頂標78分、公民與社會頂標76分，都比去年下降；其中又以數乙下降8分、物理、歷史、公民都下降6分幅度較高。

大考中心資料顯示，前標（成績位於第75百分位數的考生成績）和均標（成績位於第50百分位數的考生成績），今年國文科和數甲五標分數明顯比去年提升，其餘8科分數大多比去年下降，而國文、數甲、數乙、物理、生物和公民等6科的分數變動都超過5分。

大考中心表示，報名資料有填寫手機號碼的考生，大考中心將主動提供手機簡訊通知成績的服務，為方便考生查詢成績，19日上午9時提供網路（http://score.ceec.edu.tw）及電話語音（02-23643677）成績查詢服務。

(旺報 )

張藥房原地重建 葉俊榮：破壞與… 科系不一定是枷鎖 青年署推動職…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。