指考五標國文、數甲提升 其餘考科大倒退

2018年07月19日 10:49 旺報 簡立欣

大學入學考試中心19日寄發指考成績單，並公布指考10科、5標分數統計。今年除了國文和數甲5標分數明顯比去年提升，其餘8科5標分數大多下降甚至大倒退；其中數乙、物理、生物、歷史、公民與社會的5標下降超過5分，歷史科的「均後底」3標更比去年倒退超過10分。頂標來看，則是國文頂標增加10分、數乙頂標下降8分變動幅度較大。

大學入學考試中心19日寄發107學年大學指考成績單，並公布頂標、前標、均標、後標和底標成績，及各科成績人數百分比累計表等統計資料。

大考中心資料顯示，頂標（成績位於第88百分位數的考生成績）今年以數乙頂標84分最高，但比去年下降8分，數甲的五標皆比去年增加5到7分；國文科頂標與前標，分別從去年67、62分，增加為今年77、70分；化學頂標80分，比去年增加1分，但化學科其他4標則都比去年退步2到7分。

和去年相比，今年英文頂標78分、數乙頂標84分、物理頂標80分、生物頂標76分、歷史頂標76分、地理頂標78分、公民與社會頂標76分，都比去年下降；其中又以數乙下降8分、物理、歷史、公民都下降6分幅度較高。

大考中心資料顯示，前標（成績位於第75百分位數的考生成績）和均標（成績位於第50百分位數的考生成績），今年國文科和數甲五標分數明顯比去年提升，其餘8科分數大多比去年下降，而國文、數甲、數乙、物理、生物和公民等6科的分數變動都超過5分。

大考中心表示，報名資料有填寫手機號碼的考生，大考中心將主動提供手機簡訊通知成績的服務，為方便考生查詢成績，19日上午9時提供網路（http://score.ceec.edu.tw）及電話語音（02-23643677）成績查詢服務。

(旺報 )