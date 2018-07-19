蘇煥智批天龍溼地法 逼死北門郡漁民

2018年07月19日 10:48 中時 洪榮志

台南市七股、將軍、北門3區近1萬1000公頃土地被公告為國際級與國家級溼地，依法無法進行新增養殖魚塭、傳統捕撈等經濟發展。無黨籍台南市長參選人、前台南縣長蘇煥智19日痛批，此舉形同宣判北門郡漁民生計及地方發展的死刑。

蘇煥智上午會同市議員蔡秋蘭、陳朝來等人，在台南市議會舉行記者會，指溼地保護法2015年2月2日開始施行，但內政部卻於施行前5天，將北門等3區近1萬1000公頃鹽灘地及離岸3浬的沿岸海域，以及數百公頃的私有地，公告列為國際級及國家級溼地。其中，北門區61號公路以西到蘆竹溝，目前幾乎都是私有魚塭地。

蘇煥智表示，被列入溼地保護法的土地，依法不能進行傳統捕撈、新增養殖魚塭、3海浬內不能捕魚、搭蓋農舍工寮及新設生態旅遊服務設施、綠能建設，甚至連治水的水利設施都要進行環評，嚴重影響地方發展。尤其，內政部在法令生效前5天公告，明顯違反行政程序基本法的大原則，應屬無效。

蘇煥智強調，政府不經過公聽會程序就圈地核定為溼地，讓政府權力完全凌駕人民生存權及工作權。但反觀當政府要做太陽能發電廠及海水淡化廠時，政府卻可以事先將這些國有鹽灘地排除在國家級溼地；同樣是鹽灘地卻有2套標準，難道不是只許州官放火、不許百姓點燈？

蘇煥智等人呼籲政府，應停止溼地保育法不合理的限制適用；並盡速推動修法，研擬出不影響人民生計及權益的溼保法；重新依行政程序舉辦公聽會或聽證會，以確保人民的權益；政府應優先開放公有鹽灘地發展綠能或開放養殖漁業；應保護優良養殖漁業專區。

(中時 )