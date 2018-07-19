科系不一定是枷鎖 青年署推動職涯輔導計畫

2018年07月19日 10:51 中時 林志成

醒吾科技大學商管學院行銷與流通管理系三年級同學潘宣岑，參與教育部青年發展署106學年度大專院校職涯輔導實施計畫「廣告與文宣管理實作課程」之後，對於未來職涯前景有了不同的感悟。她有感而發說：「科系不一定是枷鎖，在不同的領域說不定你也是個人才。」

大學生涯要如何善用4年的黃金歲月，對未來人生擘畫藍圖，為未來職涯打下基礎，是每位大學生在求學過程中必會遇到的困惑。

為了幫助學生了解未來的發展方向及職業趨勢，醒吾科大老師陳明琪規畫「廣告與文宣管理實作課程」，融入多元職涯發展，教導學生瞭解廣告企劃策略、創意設計、整合行銷等基本結構與原理，同時透過廣告文案寫作、海報與DM設計、文宣製作規畫、微電影廣告的拍攝製作與行銷，將實務與原理融會貫通，強化學生未來就業競爭力，引領職涯發展。

2017全國銷售高手及職涯微電影/紀錄片比賽，學生參與「動態履歷」與「職場影片」活動，反思「我對產業的職業特質與觀感」，以及「我能做什麼？應具備與加強什麼能力？」讓學生思考未來在學校應如何選課，適切應用課程地圖規劃自己的大學學涯；同時提升學生對職場的瞭解，培養學生間的互動與團隊合作精神。

「擁有正確心態才能面對接踵而來的挑戰，如果只是為了逃而逃，根本沒有認清楚自己的價值，不管走到哪裡去，結果都不會盡如人意。」醒吾科大行銷與流通管理系學生張育瑄在活動中自我反思出面對未來職涯發展的應有態度。

青年署「107年大專校院推動職涯輔導補助計畫」已於7月正式開跑，各校結合自身經驗與學生需求，規畫多元及創新的職涯輔導方式，強化學生競爭力。職涯規畫相關資訊，詳見大專校院職涯輔導資訊平台http://mycareer.yda.gov.tw/

(中時 )