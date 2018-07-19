古人10大「撩妹金句」出爐！他最讓妹子暈船

2018年07月19日 10:58 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

時下最流行的「撩妹」，想不到古人早就會了！有網友在微博看到「如果古人也會撩妹的話，會是什麼樣的對白？」一系列文章，於是把它自製成梗圖分享在Dcard，沒想到過去的諺語、名言瞬間變成超強「撩妹金句」，其中孔融的一句「梨子可以讓，但妳不行！」讓網友全暈船，大讚好Man、好霸氣，妹子們完全被撩到小鹿亂撞。

網友整理出古人10大「撩妹金句」自製梗圖：

1. 孔融

孔融：梨子可以讓，但妳不行。(圖片來源/Dcard)

2. 華佗

華佗：我行醫天下，卻治不了我對妳的病入膏肓。(圖片來源/Dcard)

3. 后羿

后羿：只射下八個太陽，因為最後一個是妳。(圖片來源/Dcard)

4. 蔡倫

蔡倫：改良這麼多次造紙術，只為寄一封清書給妳。(圖片來源/Dcard)

5. 阿基米德

阿基米德：給我一個支點，我可以撬動妳。(圖片來源/Dcard)

6. 牛頓

牛頓：萬有引力讓我們彼此吸引。(圖片來源/Dcard)

7. 拿破崙

拿破崙：比起征服歐洲大陸，我更想征服妳。(圖片來源/Dcard)

8. 莎士比亞

莎士比亞：愛妳或更愛妳 That is the question.(圖片來源/Dcard)

9. 唐太宗

唐太宗：以銅為鏡，可以正衣冠。以妳為鏡，可以得吾心。(圖片來源/Dcard)

10. 曹操

曹操：寧可我負天下人，不讓天下人負妳。(圖片來源/Dcard)

想不到這一系列撩妹梗圖在網路上引起超高討論度，網友紛紛表示，「竟然被古人撩到了」、「孔融讓梨超強」、「最喜歡孔融讓梨！！！」、「好希望有人對我說這句」。只能說古人也有七情六慾，這些看起來很文言卻又霸氣的當代話術，真的很撩妹！

(中時電子報)