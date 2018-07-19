歐盟對陸產電動自行車加稅 路透：捷安特恐受波及

來自台灣的捷安特，也是歐洲重要的電動自行車廠商。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據英國金融時報（Financial Times）報導，代表28個會員國的歐盟（EU）官方今日宣布，將對從中國大陸進口的電動自行車，以「反傾銷」的名義增課稅金，未來來自大陸的電動自行車要進入歐洲市場，將面臨21.8至83.6%的附加稅金，藉此抑制低價搶佔市場的可能。

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雖然公報上是針對大陸企業，但路透社（Reuters）卻在報導中，直接點名全球最大自行車廠之一、來自台灣的捷安特（Giant），指出在荷蘭和大陸都有設廠的它，在新政策衝擊下、恐面臨27.5%附加關稅的威脅。調查行動仍在進行中，預計年底會公布未來5年期的關稅政策。

歐盟決定對大陸進口和生產的電動自行車，增課高額的反傾銷關稅。（達志影像/Shutterstock）

事實上，本次的關稅制裁，是先前歐盟對抗中國的太陽能板、鋼鐵等商品的系列政策延伸，歐盟委員會調查後發現，來自大陸的電動自行車數量，近3年來已爆增3倍；市占率從原先的11%，快速上升至現在的35%。歐盟電動自行車協會（EBMA）秘書長菲奥拉万蒂（Moreno Fioravanti）表示，他非常贊成這個決議，讓中國企業停止傾銷、並給予歐洲企業一個重生和恢復的機會。

喜愛電動自行車的歐盟各國，擁有約18億歐元（約639.4億台幣）的龐大市場，近4年來更是呈現高度成長的狀態，但過半的「利潤」多進入了大陸廠商的口袋。對歐盟國家來說，當地的電動自行車品牌共創造3,500個以上的工作機會，包含德國Derby Cycle、荷蘭艾協爾（Accell Group）和羅馬尼亞的Eurosport DHS，為歐盟創造年度14億歐元（約497.1億台幣）的收益，自然讓歐盟不甘心將市場「讓出」。

(中時電子報)

文章來源：EU sets duties to limit imports of Chinese e-bikes

文章來源：Brussels imposes tariffs on imports of Chinese electric bicycles

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