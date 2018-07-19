已讀不回！黃光芹飆府發言人黃重諺：小人得勢的傲慢

2018年07月19日 11:14 工商 崔慈悌

作為總統府發言人對媒體的詢問老是已讀不回，資深媒體人黃光芹槓上總統府發言人黃重諺，接連兩天在臉書上飆罵雞犬升天、小人得勢「阻難記者的背後，是刻意閹割民眾知的權利」。

黃光芹昨天在臉書貼文指出，聽說不是一位記者飆罵他！今年7月入行就滿30年了，第一次碰到像這樣的總統府發言人，不聽、不理、不回、不管、不明、不白、不清、不楚。那設發言人、持政府公器幹嘛!

她聽說一位報社記者火了，奪命連環call之後，終於飛天入室，一見他，就指著他鼻子飆罵！對方回嗆：我可是國家發言人，為什麼要接記者電話！

黃光芹不滿的說「哈!原來是國寶啊，不早說，怪我們有眼不識泰山！」文末標註「失職」「連老國民黨都不敢這麼幹」「總統府都走密道啦」「只等上鏡頭給給」。

今天上午再度發出第二篇不滿文，以她過去和多位發言人交手的經驗為例表示，那天碰到邱進益，李登輝執政時期，首度在總統府設發言人制，由府副秘書長邱進益擔任，當時黃光芹跑黨政。多年後與他重逢，見面第一句話他說老戰友啊！「此話一語雙關，盡在不言中」。

胡志強在當新聞局長時，她的一位新新聞同事，為了截稿，徹夜未眠，等到一大早6點打電話吵醒他。「老胡略有抱怨，但還是完成彼此任務」。

黃光芹怒飆，以往耳聞，不如親見。以現今府發言人黃重諺為例，不是看人接電話、根本不接、接了掛斷、已讀不回，把戲多多，充斥著四不像的官樣、雞犬升天式的酸味，以及小人得勢的傲慢。阻難記者的背後，是刻意閹割民眾知的權利。「他老婆過去是記者，不會不知道!」文末補上一句「若再栽是假新聞或再說謊，我就公佈通聯記錄」。

對黃光芹的飆罵，黃重諺表示「沒有回應，謝謝」。

(工商 )