唇色發黑秒倒地 陳子玄淚曝多病兒癲癇發作！

2018年07月19日 11:07 中時電子報 吳品瑤

女星陳子玄2015年嫁給大14歲演員陳建隆，婚後2年生下寶貝兒子「棉花糖」恩恩，然孩子出生後沒多久，就被診斷出喉頭軟化及舌頭後倒，須接受開刀治療，更曾3度缺氧送急診，讓做媽媽的陳子玄心痛不已，但為了照顧孩子，她只能打起精神堅強面對，沒想到恩恩又被診斷出罹患癲癇，至今已發作3、40次，昨更是突然嘴唇發黑倒地。

事實上，陳子玄曾在5月帶兒子做核磁共振檢查，發現恩恩左腦蜘蛛網膜內有個小囊腫，醫師表示有99%的人一生不會受這個囊腫影響，但偏偏小寶貝就是那個極少數會因囊腫引發癲癇的人，陳子玄當時還樂觀給自己打氣，表示「剛好男朋友(指兒子)比較幸運一點啦......」。

只是狀況似乎越來越嚴峻，陳子玄昨深夜po文，透露在每天都有正常服藥的情況下，「恩恩站著靠著牆，忽然安靜了，接著他嘴唇發黑，不到1秒鐘的時間臉朝下直接倒下...」，所幸底下是軟墊，她也立刻依照醫生指示，刺激恩恩讓他醒來，她心痛表示，這已經是恩恩第3、40次發作了，而身為父母的他們其實早把心臟訓練得很大顆，也做好隨時會病發的心理準備，但真正發生還是心有餘悸。

看著年紀還很小的兒子不斷跟病魔對抗，做媽的陳子玄內心滿是不捨，表示人生真的別無所求，只希望兒子健康平安長大，「我這個糟糕的媽媽，也會很努力的強健自己的心，讓自己更加茁壯」，自勉要堅強，才能照顧好兒子以及家庭。

(中時電子報)