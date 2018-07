圖輯》陸航戰力邁入新高峰AH-64E阿帕契守護者直升機成軍

2018年07月19日 14:55 中時電子報 喻華德

中華民國陸軍航空第601旅17日於龍潭龍城營區舉行AH-64E阿帕契守護者攻擊直升機全作戰能力成軍典禮,由總統蔡英文主持。以「天鷹專案」採購,世界最先進、最致命的阿帕契守護者正式擔負戰備,擔任國土防衛要角。

參與空中分列式的機隊在待命航線集結,圖為602旅的AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機。(圖/中時電子報編輯喻華德攝 107年7月17日)

圖為OH-58D奇歐瓦戰士戰搜直升機。(圖/中時電子報編輯喻華德攝 107年7月17日)

圖為AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機。(圖/中時電子報編輯喻華德攝 107年7月17日)

圖為CH-47SD契努克運輸直升機。(圖/中時電子報編輯喻華德攝 107年7月17日)

而中華民國首位AH-64E阿帕契守護者女性飛行官楊韻璇少校也同步曝光,她之前是UH-1H易洛魁通用直升機的飛行員。這也是繼新加坡空軍之後,亞洲第二個AH-64阿帕契系列攻擊直升機擁有女性飛行員的國家,在兩性平等上也有重大意義。

陸軍航特部本次出動6架OH-58D奇歐瓦戰士戰搜直升機、6架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、6架UH-60M黑鷹通用直升機、6架AH-64E阿帕契守護者攻擊直升機及2架CH-47SD契努克運輸直升機組成26機大編隊,展現壯盛軍容。

AH-64E雙機進行性能展示科目。(圖/中時電子報編輯喻華德攝 107年7月17日)

AH-64E性能展示。(圖/中時電子報編輯喻華德攝 107年7月17日)

之後由2架AH-64E守護者攻擊直升機進行性能展示,另外此次首度以5架AH-64E守護者直升機表演「五機扇形展開」科目,展現AH-64系列最新款E型的優異機動性能。

AH-64E首度表演5機扇形展開。(圖/中時電子報編輯喻華德攝 107年7月17日)

AH-64E首度表演5機扇形展開。(圖/中時電子報編輯喻華德攝 107年7月17日)

AH-64E首度表演5機扇形展開。(圖/中時電子報編輯喻華德攝 107年7月17日)

AH-64E因為比起AH-64D「長弓阿帕契」改良幅度甚大,2013年1月,阿帕契專案辦公室選擇Gina Gill的提名,將AH-64D Block III重新命名為AH-64E「阿帕契守護者」(Apache Guardian)攻擊直升機,象徵E型機為地面部隊的「守護者」。

AH-64E在某種程度上也是國人國防常識的「照妖鏡」。多年來只要有美國對華軍售的新聞,不少人的直覺反應是「美國要賣過時裝備」給我國,但AH-64E是阿帕契系列最新型號,中華民國陸軍更是在美國陸軍之後第一個海外使用者,這證明了外界的刻板印象「美國專賣臺灣垃圾武器」不攻自破,也凸顯了國人對國防議題的理盲濫情。

成軍典禮動態操演結束後,返廠降落。(圖/中時電子報編輯喻華德攝 107年7月17日)

UH-60M黑鷹直升機編隊返場降落。(圖/中時電子報編輯喻華德攝 107年7月17日)

UH-60M黑鷹直升機返場降落,機工長觀測機外狀況。(圖/中時電子報編輯喻華德攝 107年7月17日)

但是很可惜,國防部與陸軍並未充分利用引進新裝備的良機推動「國防科普」。對照在中華民國之後(去年5月)接裝同型機的大韓民國陸軍,韓國《國防日報》在去年11月13日公布AH-64E首次進行AGM-114「地獄火」反裝甲飛彈實彈試射時,報導中有介紹地獄火飛彈的射程為3.5至8公里,飛彈模式有「發射後鎖定」(Lock On After Launch, LOAL)、「發射前鎖定」((Lock On Before Launch, LOBL)…等資訊,而12月13日首度射擊AIM-92刺針飛彈時也有相關資訊介紹,這些觀看韓國軍方臉書可以學到的知識,在我國防部發言人的臉書中幾乎沒有著墨,相當可惜。

國防部雖然每年以「全民國防」為名舉辦營區開放等多項活動,但是多年來一般民眾看到空軍基地內的軍機,仍然是在問「這飛機是現役的嗎?能飛嗎?」顯見全民國防在「國防科普」上仍有相當大的進步空間。

除了此次亮相的飛行官楊韻璇少校之外,去年一月,航空602旅攻擊第一作戰隊的陳品棻中尉首度曝光,成為第一位AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機的女性飛官。

(中時電子報)