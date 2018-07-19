不滿前夫吸毒藏133包毒咖啡 女子報警大義滅親

2018年07月19日 11:23 中時 張穎齊

廖女不滿鄭姓前夫嗜毒，向警方舉報鄭男藏有大量毒品。（張穎齊翻攝）

基隆市1名廖姓女子因為痛恨鄭姓前夫長期吸毒，於是2人在住所發生口角爭執，廖女見鄭男執迷不悟，便大義滅親報警，警方到場後發現屋內放有133包裝有K他命的「惡魔品牌」毒咖啡包，經訊後，警方依違反毒品危害防制條例將鄭嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警察局第三分局八堵分駐所巡佐蕭瑞平、警員董清華及實習生趙振宏於16日下午2時許執行巡邏勤務時，獲報廖女與鄭男在金華街住處發生糾紛，警方遂到場了解情形，卻發現屋內電腦桌上放置49小包、總毛重58.55公克的毒咖啡包，並在陽台及停車場天花板處，查獲K盤、刮刀及毒咖啡包，總共133包，總毛重1352.61公克。

廖女表示，因為痛恨鄭男有吸毒習慣，所以才向警方舉報他藏匿毒品。趙振宏對此表示，此次處理糾紛事件的過程中，意外發現大量毒品，第一次實習的他感到有些緊張，但看到學長很快地安撫雙方的情緒，並確保毒品跟嫌疑人都在警方的掌控中，覺得很幸運在第一次實習可以在現場觀摩及協助這種突發狀況的處理。

警方指出，此次查獲的混和毒品咖啡包外觀新穎包裝亮麗，使用方式簡單，目前於市場上十分氾濫，且使用族群多為年輕人為主，基隆市警察局第三分局為守護地方，保護青少年及社區不受毒品侵害，持續加強地方治安查緝力度和反毒宣導，配合「青春專案」、「安居專案」的進行，保障居民安寧之美好居住環境。

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(中時 )