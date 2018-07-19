NBA》只是耍馬刺？沃神爆里歐納德想幫暴龍打球

沃神爆料里歐納德又願意替暴龍打球了。(美聯社)

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中時電子報

原來昨天(18日)一切關於里歐納德不想替暴龍打球的謠言，都是為了「坑殺」馬刺嗎？「爆料天王」沃納洛斯基19日報導，目前里歐納德的態度出現180度轉變，也就是突然變成願意替暴龍打球，也會如期前往暴龍訓練營報到！

由於里歐納德堅持離開馬刺，迫使馬刺趕緊跟其他球隊討論交易可能，包含湖人、快艇、七六人、金塊、暴龍等隊都提出相關報價，卻都讓馬刺不太滿意，導致里歐納德的交易遲遲無法定案，這場出走鬧劇也持續歹戲拖棚。

眼見里歐納德市場價值越來越低，馬刺也逐漸失去耐性，所以當暴龍提出願用迪羅薩交換里歐納德，馬刺總算願意考慮，18日更傳出里歐納德沒打算替暴龍打球，就算被交易去暴龍，也會擺爛1季，直到明年夏天成為自由球員。

里歐納德的這些有關暴龍的負面傳言，逼迫馬刺只好降低自己要求，只想趕緊跟暴龍完成交易就好，才讓這筆震驚聯盟的交易順利通過，沒想到里歐納德的態度隨即改變，從不願替暴龍打球變成願意，簡直是把馬刺耍了一頓。

畢竟不要忘了，去年夏天保羅喬治剛被溜馬交易到雷霆時，也不斷放話今年將會跳槽湖人，沒想到跟韋斯布魯克搭配1季過後，喬治改變心意續簽雷霆4年，也讓湖人空歡喜一場，同樣情況或許也會發生在里歐納德身上！

(中時電子報)

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