關心騎士騎車搖晃　警意外查獲毒品

2018年07月19日 11:30 中時 黃國峰

台中市警察局第四分局南屯派出所員警，日前中午巡邏時發現一部重機車行車不穩，當時烈日正中，員警擔心騎士是否因為炎熱有暈眩症狀，於是詢問是否需要幫助，但騎士神情緊張，眼尖員警也發現騎士口袋鼓鼓的，進一步意外查獲男子藏毒於皮夾內。

員警攔下騎士後，進一步查出64歲李男有毒品前科，員警接著質疑李男褲袋為何鼓鼓的，李男稱只是皮夾，並主動拿出裡面證件供員警檢視，眼尖的警專實習生張中彥在旁看見李男打開皮夾時，夾層內疑似有小夾鏈袋，趕忙告知學長，員警再次探問:「真的沒東西了？」李男見難逃法眼，便主動交出內含一級毒品海洛因毛重1.7公克的小夾鏈袋，全案詢後依違反毒品防制條例移送台中地檢署偵辦。

李男哀怨的表示，前一天他才去醫院服用「美沙酮」戒毒治療，但因近日工作不順心，心情低落，忍不住仍偷偷使用海洛因解癮，並帶在身上備用，被盤查時想說裝作若無其事，配合就好，沒想到竟被眼尖的警校實習生看見夾鏈袋。

南屯派出所所長楊錫洲表示，正值暑期青春專案期間，為保護青少年的身心健康，將秉持除惡務盡、鐵腕掃除毒品之決心，積極查緝青少年易聚集處所，營造優質青少年成長環境。

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(中時 )