碰壁！葉俊榮找陳維昭密談管案 要求重啟遴選遭拒

教育部長葉俊榮。（圖/資料照片）

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教育部長葉俊榮為了處理台大校長當選人管中閔人事案，目前多管齊下，據了解，葉俊榮昨天與台大遴選會召集人陳維昭會晤1個多小時，但陳維昭當場並未同意葉俊榮重啟遴選的提議。

葉俊榮接任教育部長後，為了處理管案，除了找陳維昭，也傳訊息給管中閔希望雙方直接溝通，算是多管齊下。據了解，葉俊榮昨天順利和陳維昭見面，兩邊並談了1個多小時，但具體內容不得而知。

一名台大遴選委員指出，葉俊榮上任對拔管案、身段跟調子放得很軟，這兩日對媒體釋出「要向台大請益」、「是否有程序爭議，不是教育部說了算」的訊息，台大校方也罕見首次講出對葉俊榮處理拔管案有第三條路「樂觀其成」，府院黨與台大、教育部也不再講「拔管」或「反管」「挺管」，一律定調為「台大遴選案」，就是決心徹底收拾拔管戰場，轉進重啟台大校長遴選。

不願具名台大教授表示，葉俊榮就是延續前部長吳茂昆的法律見解，認為教育部駁回台大校長管中閔聘任案是行政指導而不是行政處分，台大只是教育部隸屬的下級機關、管中閔也不是教育部駁回台大校長聘任案之相對當事人。所以葉俊榮與陳維昭私下協調，當無違反行政程序法第47條規範的利益迴避與資訊公開原則。

另一名台大教授則批評，葉俊榮一句「溝通要有溫度」，直接把教育部當府方的喬家大院、某些台大人把台大送給府方當喬家大院開幕的賀禮。葉俊榮無視行政程序法、搞黑箱密商，「這種溫度是溫水煮青蛙」，一群台大人樂意幫府方與葉俊榮在爐底添柴加油，「歷史會記住哪些人是台大的吳三桂」。

(中時 )

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