豔諜再現 被逮俄女用肉體滲透美政府

2018年07月19日 11:28 中時電子報 蔡萱

就在美國總統川普日前在芬蘭與俄國總統普丁會面之際，美國司法部以涉嫌間諜工作為由逮捕了俄羅斯女子布蒂娜（Maria Butina）。這起案件的檢察官也在近日透露，布蒂娜不只一次用性交換在特殊利益組織的工作，試圖藉此滲入美國政治組織。

現年29歲的俄羅斯女子布蒂納17日在俄國干預美國大選爭議延燒正熱烈之際，遭到美國司法部以密謀反抗美國政府、外國政府代理人沒有註冊的罪名逮捕，她目前沒有被控間諜罪（espionage）。

這起案件的檢察官表示，布蒂納與一名56歲的美國男子同居，但從FBI查獲得文件中顯示，布蒂娜對與這名男子同居感到不屑，而且布蒂娜「超過一次用性換取在美國特殊利益組織的職位」。

檢方沒有說布蒂娜用肉體換取的是哪個組織的工作，但是從布蒂娜的個人社群平台中可見她時常參與美國全國步槍協會（NRA）的活動。外界猜測她是藉加入全國步槍協會，與共和黨領袖及美國政商大老建立好關係。

檢方公布布蒂娜與俄羅斯情報官員吃飯的照片。(圖/路透)

從布蒂娜的社群平台上可見，布蒂娜非常熱衷於支持擁槍的活動，她時常PO出自己持各種槍械的照片。除此之外，可見布蒂娜曾在2014年來過台灣，當時她與龍山寺、華西街等多處景點合影。

布蒂娜還被指控跟一名俄羅斯中央銀行的資深官員托爾申（Alexander Torshin）長了數年時間滲入美國政治組織，企圖影響美國政客親俄。

最新的法院文件指出，托爾申是負責與布蒂娜接洽的上司，他曾拿惡名昭彰的俄羅斯前豔諜查普曼（Anna Chapman）與布娜蒂做比較，他在一段傳給布娜蒂的訊息中寫道「妳搶過查普曼的風頭了，她只拿假槍拍拍照，而妳是拿真槍拍照」。

布蒂娜也曾在川普就職典禮時傳了一張在華盛頓的照片，托爾申還回覆她：「妳真是個大膽的女孩！我還能說什麼呢！」，布蒂娜也回覆稱這是因為她有一個「好老師」。除此之外，布蒂娜也曾傳訊息對托爾申表示，「我已經準備好接受更多指令了」。

布蒂娜18日出庭的素描。(圖/美聯社)

А вот и первые фотографии от Олега Волка. Зацените! ЖЖ Олега http://t.co/scu6cw191B pic.twitter.com/7XnJozmTB6 — Мария Бутина (@Maria_Butina) July 19, 2015

布蒂娜的律師表示，布蒂娜已經和美國政府合作長達數個月，還稱這起案件與俄國介入美國大選無關，並否認了外界對於布蒂娜滲入美國政府組織的臆測。

法官日前裁定布蒂娜有逃亡之虞，因此必須被羈押到開庭。

美國司法部公開布蒂娜被捕的時間點，正值川普在芬蘭赫爾辛基說相信普丁沒有介入選舉之時。俄羅斯外交部則是在18日稱布蒂娜被捕的時間點，是被故意設計來破壞川普與普丁會面的成果。

現年29歲的布蒂娜2016年利用F-1學生簽證進入美國，她曾經在電台上表示自己出生西伯利亞，從小就被父親教導使用槍枝打獵，並在搬家到莫斯科後，投身於當地支持擁槍的組織。

(中時電子報)