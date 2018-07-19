小老師偏鄉機器人教學超夯 暑期暴增到16場

海東國小學生（左）到重溪國小進行同儕一對一機械人教學。（程炳璋攝）

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台南市安南區海東國小暑假以學生們當小老師，到偏鄉進行一對一的機器人教學，受到許多學校歡迎，今年申請場次暴增至16場，學校19日開拔到東山區重溪國小，21日將到新北、苗栗與台中等偏鄉教課，因為教學模式獨具特色，8月還有香港科技領導協會前來觀摩。

電影市場中，推出越來越多機器人相關的影片，許多學生喜歡看電影卻不知道如何動手做出一部機器人，海東國小近年從硬體到寫程式，機器人教學成績甚至揚威國際。

海東國小的機器人發展在台南領先各校，14日在台南市機器人比賽中才獲得第1名，19日馬不停蹄帶著10餘名小學生到偏鄉展開機器人教學推展，教導製作暗蟬機器人。

校方5年前開始培養小學生當教學種子，到偏鄉進行一對一教學，海東國小的學生當場教其他學生如何製作機器人。在課程中，起碼讓小朋友知道什麼是機器人，啟發對機器人的想像力。

想參加的學校1年比1年多，去年向海東國小申請暑假教學的單位就有13場，今年增為16場，海東師生19日在台南東山區重溪國小教學，21日還將前往新北、苗栗與台中偏鄉學校，都是需要過夜的行程。

海東國小教務主任洪駿命表示，對海東國小來說，這10餘位小老師不是參加夏令營，而是要付出心力，負責教別人教到會為止。學生表示，雖然比夏令營累，但有成就感。

這樣的同儕教練模式吸引海外注意，香港資訊科技領導協會8月將來台，參觀海東國小的機器人教學方法。

(中時 )

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