足球》巴西一號門將 轉會費創世界紀錄

外媒爆料，英超利物浦已經和義甲羅馬達成協議，將以破門將紀錄的轉會費，網羅巴西籍守門員阿利森（見圖）。（資料照／美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

今年俄羅斯世界盃足球賽巴西隊雖然兵敗8強，不過一號門將阿利森（Alisson）表現獲肯定，消息指出英超利物浦隊同意以6690萬英鎊（約27億台幣）、亦是打破門將轉會費世界紀錄的條件，從義甲網羅這位好手，如果一切塵埃落定，利物浦將同時擁有全世界身價最高的門將及後衛。

之前的門將轉會費世界紀錄也是巴西球員所保持，2017年英超曼城隊支付葡甲班菲卡隊3470萬英鎊（約14億台幣）轉會費，爭取巴西門將艾德森（Ederson）加盟。

利物浦去年12月才開出7500萬英鎊，等於超過台幣30億的轉會費，簽下南安普頓的荷蘭後衛范戴克（Virgil van Dijk），創下後衛最高轉會費世界紀錄，如今加上阿利森轉會費也創新猷，球隊等於一口氣擁有全球最貴門將及後衛。

阿利森現年25歲，上個球季是歐洲五大職業足球聯賽中，出賽至少25場、救球率維持在八成以上的三位守門員之一，利物浦長期把他視為網羅目標，但球隊原本就已經有一個頭號門將卡流斯（Loris Karius），遲遲無法下手網羅阿利森，直到今年5月歐洲足球冠軍聯賽決賽，卡流斯發生低級失誤，導致球隊無緣冠軍，雖然事後有報導指出，卡流斯是因為比賽中被皇家馬德里球員拉莫斯（Sergio Ramos）打到頭部，出現視覺空間障礙及其他失能狀態，但他還是受到球隊及球迷的責難，利物浦終於決定爭取阿利森，一旦阿利森加入，卡流斯恐怕會被打入冷宮。

(中時電子報)

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