凱蒂佩芮、女神卡卡也瘋狂 佛萊迪墨裘瑞傳記電影登大銀幕

2018年07月19日 11:39 中時 潘鈺楨

電影《波西米亞狂想曲》(Bohemian Rhapsody),不只將搖滾天王級合唱團「皇后合唱團」(Queen)當中的傳奇靈魂人物佛萊迪墨裘瑞(Freddie Mercury)的絕世經典代表神曲作為電影片名外,也強調了本片將忠於並貼近真實,一揭這個搖滾音樂圈內不墜神話的神秘面紗。

早在首波預告與劇照釋出時,由雷米馬利克(Rami Malek)所飾演的默裘瑞扮相就引起全球影迷瘋狂討論,一致稱此造型為「神還原」。

引領樂壇近半世紀的皇后合唱團(Queen)所創下的紀錄可說是不勝枚舉。舉足輕重的不敗地位除了助他們一舉登上了搖滾名人堂,頂著「有史以來最偉大的搖滾天團」之稱的光環,也讓他們在年初獲頒了樂壇最高榮譽的「葛萊美終身成就獎」。被美國音樂權威滾石雜誌(Rolling Stone)選為史上百大最偉大歌手之一的主唱佛萊迪墨裘瑞(Freddie Mercury),更是賦予這個搖滾天團的重要靈魂人物!如今,墨裘瑞的傳奇一生故事也終於將躍上大銀幕。

墨裘瑞以華麗且極具渲染力的舞台風格,與橫跨四個八度的絕佳嗓音聞名全球,而對音符旋律的十足熱情及絕佳敏感度,讓他創造出多首跨世代的世紀金曲,舉凡「We Will Rock You」、「We are the Champions」,以及「Bohemian Rhapsody」等。而這個奠定搖滾樂基石的傳奇主唱所擁有的飽滿音樂能量,更是讓他即便在離世後,也依然影響著音樂圈,甚至持續不斷地被票選為全球最偉大的男歌手之一。

他的死忠樂迷不只是橫跨國界,其中當然不乏許多當今引領潮流世代的天王天后。有「愛台灣」之稱的美國流行天后凱蒂佩芮(Katy Perry)在提到這位已逝的歌王時這樣說:「在我的一生之中佛萊迪墨裘瑞是影響我最深的人,不管是過去現在還是未來」佩芮接著說:「他諷刺時事的歌詞創作能力,以及對外界輿論不屑一顧的氣度也都實實在在地影響著我的音樂。」

而以辛辣作風與堅強實力風靡全球的百變天后女神卡卡(Lady Gaga),同樣是音樂圈內出了名的皇后鐵粉,甚至連藝名中的「卡卡」都是受皇后合唱團的另一經典名曲「Radio Gaga」所影響:「佛萊迪非常獨一無二,你可以說他是流行音樂史上最偉大的人物之一。他不只是一個歌手,也是一個不斷精進自己的傑出表演者,他生來就是為了舞台而存在——簡單來說,他是個天才。」其驚人影響力可見一斑。

《波西米亞狂想曲》由靠著《愛的萬物論》入圍奧斯卡最佳編劇的安東尼麥卡騰(Anthony McCarten)執筆,並由《飛躍奇蹟》導演戴克斯特佛萊契(Dexter Fletcher)指導。電影描述著皇后合唱團的崛起,以及如何成功靠著與眾不同的音樂能量襲捲全球;然而,當樂團事業好不容易登上樂壇頂峰時同時,主唱佛萊迪默裘瑞(雷米馬利克 飾)卻不幸感染上了愛滋。但即便面對著病魔的無情摧殘,他仍舊使盡全力的站上LIVE AID的舞台,打造了本世紀最偉大的表演舞台。電影將於11月9日在台上映。

(中時 )