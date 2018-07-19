美重申軍艦有權通過台海 外交部附和航行自由

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美軍太平洋艦隊日前派出2艘神盾艦穿越台灣海峽，並由我國防部主動率先發佈訊息。美國國防部亞太助理部長薛瑞福於18日出席美國智庫傳統基金會與台灣民主基金會共同舉辦的「兩岸關係的機會與挑戰」研討會時表示，台灣海峽是國際水域，美國軍艦有權利通過。

薛瑞福並指出，台灣當然是美國印太戰略的一部分，相信台灣是可以做出正面貢獻的戰略夥伴，並重申支持對台軍售等美對台安全承諾。對此，外交部表示歡迎與感謝。

外交部指出，公海上任何船隻都可以暢行，海道海域暢通 ，維持航行飛行自由，「這是我們一貫的政策立場」。

外交部表示，近期中國軍機、軍艦頻頻繞台挑釁，並在東海、南海耀武揚威等作為，實已升高區域緊張情勢，並引起區域國家與國際社會的憂慮。中華民國政府關切區域緊張情勢發展，將加速國防投資，強化自我防衛能力，以面對不斷升高的軍事威脅。政府也會善盡區域成員的責任，共同維護區域和平與穩定。

此外，陸委會主委陳明通也赴美出席研討會開幕致詞，並規劃拜會美方官員及智庫，就兩岸關係交換意見，爭取各界對台灣政府兩岸政策的支持。

外交部發言人李憲章表示，陸委會主委、副主委過去多年來到海外理念相近的歐美國家，宣達台灣的兩岸關係與政策，這是例行性安排，不必過多解讀。陳主委這次去研討會，這是讓美方充分了解到政府在兩岸關係政策的具體作為與期待願景，「我們樂見陸委會官員到海外宣達兩岸現狀」。

(中時 )

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