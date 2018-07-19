藍營里長喊柯P當選？丁守中：里長行禮如儀 心在國民黨

(圖／丁守中辦公室 提供)

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中時電子報
綜合報導

台北市長柯文哲日前受邀參加中正區里長聯誼會活動，與國民黨籍里長互動熱絡，引發關注。國民黨台北市長參選人丁守中表示，柯文哲作為現任市長，與里長聯誼互動沒什麼好奇怪，也是執政者的優勢，不該為難里長。但他也相信民心思變，里長的心仍在國民黨

至於媒體關心選舉經費是否艱困等問題，丁守中說，五月通過初選提名後已經開了選舉募款專戶，陸續有經費捐進來，但現在已經不能依賴國民黨，只能看自己努力，以小米加步槍的方式打好選戰。同時民心思變，相信小額募款也能成大軍。

丁守中昨日(18)前往萬華區拜訪基層里長，媒體詢問今天是否有回防味道？他則說，一直按期程拜訪各行政區，今天剛好輪到萬華，此前包括文山、大安、中正區黨籍里長已陸續拜訪完，他未來會透過各種方式接觸請益其他尚未拜會過的里長。

至於聯誼會當天現場有國民黨里長喊「柯文哲凍蒜」，丁守中說，很多里長們也曾在其他餐會替他喊過凍蒜，所以當天只是禮貌，行禮如儀，也是柯文哲的現任優勢 ，所以不要為難里長，同時里長在基層接觸民眾，需要各黨各派支持，服務不分黨派，各方政治人物來都要對應，但堅信他們心在國民黨這裡。

丁守中並否認自己姿態很高的說法，但他也說，中正區部分里長如有誤解，可能需要拜託議員鍾小平幫助多去協調。他當選市長後也會和里長更頻繁地接觸。

(中時電子報)

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