三太子跨越撒哈拉沙漠！台傳統藝術躍上洛杉磯

2018年07月19日 11:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「我不理會照相機如何看事物，我要它看到我看世界的方式」～拉爾夫•吉卜生。喀擦一聲！記錄真實瞬間，也讓世界看到台灣！九天民俗技藝團帶著三太子跨越撒哈拉沙漠、王船祭、董事長樂團影像記錄《迎神》等！這些台灣重要傳統藝術躍上國際！

駐洛杉磯台灣書院自7月21日起至9月22日，將推出「近未來的傳統：當代台灣藝術的儀式展演」展覽，透過紀錄片、攝影作品及當代舞蹈表演，探討台灣民間信仰的陣頭及廟會活動融合當代創意的可能性，並於藝術創作的過程中，試圖將豐富的在地傳統文化，轉化為具國際性的當代藝術詮釋。

張照堂--《王船祭典》。（文化部提供）

廟會是台灣常民生活的重要一環，舉凡神明遶境、進香活動或喪葬祭儀，廟會中的藝陣表演帶動著現場氣氛、凝聚了群眾集體的信仰與記憶，成為台灣歷史傳承及民俗藝術的精髓。正如民俗文化學者林茂賢及表演藝術學者黛安娜．泰勒所言，民俗「是生活型態的真實反映」，而表演「體現的記憶會一直保留在身體經驗的傳承之中，是活的文件檔案」。

展覽將帶來攝影大師張照堂1970年代的重要錄像作品《王船祭》、九天民俗技藝團帶著三太子跨越撒哈拉沙漠的紀實攝影、董事長樂團的全新音樂創作及影像記錄《迎神》。

此外也展出多部台灣當代舞蹈表演的錄像，包含編舞家鄭宗龍揉合道教儀式及街市意象的作品《十三聲》、何曉玫兼顧本土與異國情調的舞作《默島新樂園》、林麗珍以道教儀式發展具獨特美學風格的《醮》，以及林宜瑾探討台灣喪葬儀式的內在精神的舞作《彩虹的盡頭》。

7月21日展覽開幕式特別邀請順天聯合基金會演出傳統陣頭舞蹈，另外駐洛杉磯台灣書院也和UCLA的Fowler博物館合作，於展期間推出一場免費的親子工作坊，將邀請順天聯合基金會示範演出，並舉行陣頭臉譜彩繪活動。9月21日閉幕活動則安排放映台灣電影《陣頭》，以陣頭家族的故事作為展覽最精采的尾聲。

(中時電子報)