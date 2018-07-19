《全台最速報》世界最棒里長 陳永和明宣布參選台南市長

《全台最速報》世界最棒里長 陳永和明宣布參選台南市長

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中時電子報
綜合報導

◎《全台最速報》世界最棒里長 陳永和明宣布參選台南市長

年底台南市長再多一人參選！龍崎區牛埔里長陳永和明天將正式對外宣布參選下屆台南市長。被譽為世界最棒里長的陳永和表示，為反對政府在珍稀月世界地景的家鄉牛埔設廢棄物掩埋場，7年前展開抗爭，4年前返鄉參選，一路走來遭遇許多打壓，眼看選舉到了，其他候選人才開始講「若當選就要處理」，讓他決定參與下屆市長選戰，以公民力量發聲。

◎轎車追撞國道工程車 工人捲車底釀2傷1命危

國道3號北上168公里處上午發生2傷1命危車禍！工程車2名工作人員正準備進行清洗橋墩作業，在路肩等待後方協作警示車輛時，不幸遭後方40歲許姓女駕駛的自小客車追撞，30歲高姓女工作人員遭撞擊後無生命跡象，另名36歲江姓男工作人員則頭部撕裂傷，肇事許姓女駕駛擦傷，3人送醫救護，目前警方正在釐清肇事原因中。

◎北市稽查游泳池 2家挨罰 2件待複檢

夏季為戲水游泳旺季，北市府為維護泳客消費權益及安全，法務局19日公布今年北市公私立游泳池聯合稽查結果，其中，成德國中游泳池因未配置足額救生員，經複查仍不合格，處6萬元罰緩；另外，貝克漢健康事業股份有限公司因防焰物品不符規定，處9000元罰鍰，經複檢已合格。

◎台灣國際馬拉松賽 10月21日新竹起跑

2018台灣國際馬拉松賽in新竹10月21日於新竹舉辦，路線橫跨竹北市、芎林鄉、橫山鄉等，飽覽新竹縣客庄風情，新竹縣長邱鏡淳表示，沿途風景秀麗，邀請熱愛運動民眾共襄盛舉。

(中時電子報)

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