中油漏油超標 澎縣府震怒開罰650萬

中油漏油超標，澎湖縣府開罰650萬，並擴大檢測範圍（陳可文攝）

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中油澎湖湖西油庫漏油事件沸沸揚揚，19日環境污染檢測報告出爐，證實地下水總石油碳氫化合物濃度超標3.3倍，澎湖縣政府立即公告廠區為「地下水污染控制場址」，並依法裁罰650萬元。

積極展開中油漏油善後工作，縣府旋即成立專案小組，邀集專家學者及農漁、衛生、民政、建設、工務、行政各單位，負責調查居民損失、健康確保、代位求償等作業，外聘專家學者權責審查中油提送的控制計畫書與整治進度。

漏油事件爆發當日，環保局第一時間進行採樣，進入油庫抽取監測井地下水，空運遞送台灣檢驗所檢測，19日報告結果出爐，廠內地下水的總石油碳氫化合物濃度每公升高達33.2毫克，居然超出管制標準3.3倍。

環保局立即公告湖西油庫廠區是地下水污染控制場址；關於中油自行評估污染範圍約0.8公頃，即以漏油的16號油槽為中心半徑100公尺內，環保局表示不再採信中油提供的數據，所有資料都以縣府調查的檢測結果為準。

確認環境汙染，環保局19日再次前往油庫鑽探4口監測井，分別於廠內1口及廠外3口，持續進行土壤及水質檢測，並將抽測範圍擴大增加1倍，延伸至周邊住宅區及民用水井，工務處列管的公設、私設水井也納入抽測範圍。

縣府震怒，全案依違反土壤及地下水污染整治法裁罰50萬元，另漏油隱匿未通報裁罰600萬元；另相關補償、整治等費用要求中油全數負責，即日起若中油整治未達進度，也將依法進行連續處分，相應數據及調查結果一併送檢調偵辦。

(中時 )

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