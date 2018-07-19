劉結一：民進黨政府挾洋自重 在危險道路上越滑越遠

2018年07月19日 11:58 中時 楊家鑫

近來兩岸高層不斷隔空喊話表態，兩岸關係越趨緊張。大陸國台辦主任劉結一19日表示，兩岸關係走近走好，台灣才有前途，廣大台灣同胞才有光明未來。當今兩岸局勢嚴峻，民進黨當局拒不承認「九二共識」，推行「去中國化」、「漸進台獨」，挾洋自重、製造麻煩，在危險的道路上越滑越遠，直接威脅台海和平穩定。兩岸同胞要保持高度警惕，旗幟鮮明地堅持「九二共識」，堅定反對和遏制各種形式的「台獨」分裂活動，以實際行動捍衛兩岸關係的政治基礎。

大陸國台辦主任劉結一19日出席中國法學會主辦的第七屆兩岸和平發展法學論壇時指出，大陸始終堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅決反對「台獨」分裂活動，深化兩岸經濟文化交流合作，保障兩岸同胞合法權益，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

劉結一表示，中共總書記習近平在會見前國民黨主席連戰一行人時曾發表重要講話，強調大道之行、人心所向，勢不可擋，強調要堅定不移堅持「九二共識」、反對「台獨」，堅定不移擴大深化兩岸交流合作，堅定不移為兩岸同胞謀福祉，堅定不移團結兩岸同胞共同致力民族復興。這對當前台海形勢具有重大指導意義。

他強調，當前台海形勢複雜嚴峻，民進黨當局拒不承認「九二共識」，推行「去中國化」、「漸進台獨」等等，阻撓限制兩岸同胞交流合作，打壓認同「九二共識」、反對「台獨」、支持祖國統一的政黨、團體和人士，放任縱容「台獨」勢力操弄所謂「公投」「制憲」，挾洋自重、製造麻煩，在危險的道路上越滑越遠。

劉結一指出，這些圖謀和行徑直接威脅台海和平穩定，嚴重危害兩岸關係，損害中華民族根本利益特別是廣大台灣同胞切身利益。兩岸同胞要保持高度警惕，旗幟鮮明地堅持「九二共識」，堅定反對和遏制各種形式的「台獨」分裂活動，以實際行動捍衛兩岸關係的政治基礎。

劉結一呼籲，兩岸法律界有識之士，堅定為兩岸同胞謀福祉、為中華民族謀復興的使命擔當，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程作出應有貢獻。

(中時 )