查扁案受阻 陳師孟：上任半年常覺得耗費生命

友善列印
中時

監察委員陳師孟上任後爭議不斷，陳師孟今天上午接受廣播專訪時說，就任監委半年，常覺得耗費生命，因為要應付很多來自監察院的阻撓，包括迴避條款、記名投票的討論等，幾乎每天都在打泥巴仗，但監察院是唯一能制衡司法的機關，他會繼續努力。

陳師孟上任後首辦北檢9年前在司法節慶祝大會上，涉嫌演出諷刺前總統陳水扁雙手上銬高喊司法不公的短劇，被調查對象之一的台北地檢署前主任檢察官慶啟人，以陳師孟有既定立場不妥為由，向監察院聲請迴避。監院日前也決議陳師孟應迴避調查。

陳師孟說，檢察官演出諷扁劇非常不當，代表檢察官心目中根本沒有無罪推定原則；即使是判刑確定的人，國際兩公約也說不應該羞辱當事人。他認為應該要提醒社會、司法界人士，「你們這樣做是不對的」、「是違反人權的」，但結果慶啟人申請迴避，監院紀律委員會也要求他退出此案，另派一位馬英九任命的監委接辦此案。他認為，接辦監委大概「頭殼抱著燒」，很難完全不處理，監察院在這個事情上想要阻撓他，反而是自己給自己出難題。

陳師孟也說，他們拿一些奇怪理由，說阿扁與他的關係就像前監察院長王建煊與時任秘書長陳豐義的關係；但王建煊與陳豐義當時兩人的關係就是「院長與秘書長」，但他與阿扁關係已經20年前了；「他們拿這些跟你胡扯，你有什麼辦法。」

被問到相關扁案是否會查不下去，陳師孟說，其他案子還是照進度進行，包括換法官案和即將要立案的教唆偽證案，都在進行中。

(中時 )

《全台最速報》世界最棒里長 陳… 台北》柯P幕僚「學姊」爆紅 丁守…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。