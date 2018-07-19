查扁案受阻 陳師孟：上任半年常覺得耗費生命

2018年07月19日 13:16 中時 鄭舲

監察委員陳師孟上任後爭議不斷，陳師孟今天上午接受廣播專訪時說，就任監委半年，常覺得耗費生命，因為要應付很多來自監察院的阻撓，包括迴避條款、記名投票的討論等，幾乎每天都在打泥巴仗，但監察院是唯一能制衡司法的機關，他會繼續努力。

陳師孟上任後首辦北檢9年前在司法節慶祝大會上，涉嫌演出諷刺前總統陳水扁雙手上銬高喊司法不公的短劇，被調查對象之一的台北地檢署前主任檢察官慶啟人，以陳師孟有既定立場不妥為由，向監察院聲請迴避。監院日前也決議陳師孟應迴避調查。

陳師孟說，檢察官演出諷扁劇非常不當，代表檢察官心目中根本沒有無罪推定原則；即使是判刑確定的人，國際兩公約也說不應該羞辱當事人。他認為應該要提醒社會、司法界人士，「你們這樣做是不對的」、「是違反人權的」，但結果慶啟人申請迴避，監院紀律委員會也要求他退出此案，另派一位馬英九任命的監委接辦此案。他認為，接辦監委大概「頭殼抱著燒」，很難完全不處理，監察院在這個事情上想要阻撓他，反而是自己給自己出難題。

陳師孟也說，他們拿一些奇怪理由，說阿扁與他的關係就像前監察院長王建煊與時任秘書長陳豐義的關係；但王建煊與陳豐義當時兩人的關係就是「院長與秘書長」，但他與阿扁關係已經20年前了；「他們拿這些跟你胡扯，你有什麼辦法。」

被問到相關扁案是否會查不下去，陳師孟說，其他案子還是照進度進行，包括換法官案和即將要立案的教唆偽證案，都在進行中。

(中時 )