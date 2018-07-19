風向大變！大陸上半年對歐直接投資達北美9倍

2018年07月19日 13:02 中時 楊家鑫

中美貿易戰開打，大陸對外投資局勢出現變化。大陸觀察者網報導稱，全球知名律師事務所貝克‧麥堅時(Baker&McKenzie)聯手榮鼎諮詢(Rhodium Group)發佈最新報告稱，上半年，中國企業宣佈的對歐洲的兼併收購案合計價值220億美元，是對北美投資額25億美元的近9倍；已完成的兼併收購交易的總投資額價值120億美元，是對北美20億美元的6倍。

大陸觀察者網報導指出，報告顯示，從全球來看，大陸的海外投資在2016年上半年達到1450億美元的峰值之後，便開始逐年下降。2017年大陸每半年度的平均海外投資700億美元，總計1400億美元。2018年上半年的海外投資總額達500億，比2017年下半年下降32%，但仍然高於2013—2015年每半年度390億美元的平均值。

大陸企業對北美地區的投資在2016年下半年達到280億美元的最高峰，此後三個半年度分別下滑至240億、60億、20億美元。2018年上半年的投資額20億美元，達到九年來的最低水準，年度同比跌幅達92%。反觀中國對歐投資，從去年開始也出現下滑，但由於高基數和很多交易並未公開宣佈的原因，下滑幅度並沒有對北美地區的投資那麼顯著。

報告顯示，大陸企業以前所未有的速度剝離北美資產，今年上半年，中方已完成剝離程序的北美資產合計價值960億美元，尚有40億美元的資產等待剝離。

報導稱，大陸對外直接投資最初下降的主要原因是大陸對對外投資監管的收緊。面對大規模的資本外流，大陸政府在2016年下半年開始嚴抓對外直接投資。隨後，外國的政策和監管機構的行動進一步造成了對外投資的下降。

貝克‧麥堅時華盛頓特區辦公室的國際貿易夥伴羅德‧亨特（Rod Hunter）表示，政策正影響著投資交易，不斷升級的中美貿易爭端正在影響中國在美國的投資，這不足為奇。

榮鼎諮詢跨境投資業務主管Thilo Hanemann則表示，相比之下，歐洲的投資政策和投資環境顯得更加友好，五年來，大陸對歐洲和北美的投資大致處於同一水準，但是現在，大陸的投資者明顯傾向于選擇歐洲。

(中時 )