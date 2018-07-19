不惜提高千億國債上限 卡達借錢買颱風戰機

2018年07月19日 12:30 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，從去年遭多個「阿拉伯鄰居」封鎖和抵制，讓卡達一度陷入孤立的困境，如今政府內部消息傳出，卡達政府擬提高約40億美元（約1,225億台幣）的國債上限，不惜欠債借錢、也要完成向英國採購颱風戰機（Eurofighter Typhoon）的願望。

去年（2017）12月，卡達空軍向英國航太（BAE）下訂單，砸下約66.2億美元（約2,027.3億台幣）、採購24架新型的颱風戰機。一名卡達官員向路透社透露，「新的颱風戰機，能讓卡達的戰略和局勢更加穩定，但目前還未決定訂單的支付金額和方式。」

卡達空軍現役幻象2000-5戰機。（圖/美國空軍）

由歐洲戰機公司研製的颱風戰機，屬於三角翼的多用途戰機。於1994年首次試飛，2003年正式投入服役行列，目前分佈於英、德、義、西和沙烏地阿拉伯的空軍。颱風戰機是集合便於組裝、高效能、匿蹤性、先進航電等特點於一體的多功能戰機，更被英國防衛評估室認為戰力僅次於美國的F-22猛禽戰鬥機（F-22 Raptor），作戰效能更與蘇愷35（Sukhoi Su-35）和法國疾風戰機（Dassault Rafale）並駕齊驅。

但諷刺的是，與卡達存有最大矛盾的沙烏地阿拉伯，在薩勒曼王儲（Mohammed bin Salman）3月訪問倫敦時，也砸下重金、向英國航太購買48架颱風戰機，此事也一度遭到英國反對人士的抨擊，認為倫敦當局兩面討好且從中獲得龐大軍事利益。

(中時電子報)