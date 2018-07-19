LEXUS新銳影展 龍華文創系獲最佳紀錄片

龍華科大文創系蘇金霞，參加 LEXUS新銳影展，作品《青春祈》勇奪最佳紀錄片，表現亮眼。(龍華科大提供)

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龍華科大文創系蘇金霞作品《青春祈》，勇奪 LEXUS新銳影展最佳紀錄片。(龍華科大提供)

龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生蘇金霞，在系上許峻嘉、梁朝棟及張仁礦等老師共同指導下，參加第四屆LEXUS新銳影展，以微電影《青春祈》，從1千餘件優秀作品中脫穎而出，勇奪「最佳紀錄片」殊榮，表現亮眼。

LEXUS新銳影展，是金馬獎官方唯一指定的專業級短片競賽，本次競賽設有最佳劇情片、最佳紀錄片、最具潛力影片、最佳動畫片、最佳導演獎、最佳男、女主角獎等7項大獎，鼓勵學子展現創意，運用影片拍出新銳作品，綻放光芒。

龍華科大文創系蘇金霞同學，由許峻嘉、梁朝棟及張仁礦老師共同指導，參展作品《青春祈》，透過各國學生的自白，帶出年輕人對時下社會的迷惘及心聲，主題同時意喻轉變才能創造無限可能，期待年輕人經歷挫折成長，蛻變後帶來無與倫比的驚豔。也因此獲得評審青睞，從千餘件優秀作品中脫穎而出，勇奪「最佳紀錄片」殊榮。

龍華科大校長葛自祥除恭喜蘇金霞同學獲獎，並感謝指導老師辛勞。葛校長指出，龍華科大辦學績優，今年獲得教育部高教深耕計畫逾1億元的經費補助，2018年私校整體獎補助款獲得近8千萬元，均為台中以北私立科大第1名。

葛校長強調，學校將教育部補助經費，全數挹注於提昇教學品質，改善教學設施，讓師生擁有最佳的教學與學習環境。此外，學校更鼓勵學生參與各項競賽，將腦中的創意化為實際創作能量，這次LEXUS新銳影展，共有1319件作品參與競賽，競爭非常激烈，同學能夠獲得大獎，實屬難得，也充分證明龍華文創系優質的實務能力已普獲肯定，更期盼能為影視界注入新血，激盪出更多火光，帶給華語電影界源源不絕的創作能量。(楊宗灝)

(中時 )

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