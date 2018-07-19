「痛到昏厥」控盧貝松性侵 受害女星身分曝光！

2018年07月19日 12:35 中時電子報 吳品瑤

曾來台取景拍攝《露西》的法國名導盧貝松(Luc Besson)，性醜聞事件持續延燒，繼遭到匿名女員工及女性選角導演等指控性騷擾後，今年5月一名線上女星匿名報警，表示在巴黎一間飯店遭到盧貝松下藥迷姦，然當時名導予以否認，而女方身分於近日曝光，是法國籍27歲女星珊德范羅伊(Sand Van Roy)，她受訪時自白過去兩年跟盧貝松發展關係弔詭的不倫戀，2個月前則是在違反她意願的情況下遭硬上，形容過程「痛苦到昏厥」。

今年5月控訴自己遭盧貝松迷姦的女星身分曝光，是髮國演員珊德范羅伊，她跟接受《BFM TV news》訪問，坦承在跟盧貝松合作電影《瓦雷諾：千星之城》時結緣，自2016年起兩人發展男女關係，她指盧貝松對於玩弄感情相當有一套，時而批評時而褒獎，還將兩人之間營造成父親與女兒的互動模式，把她當性愛玩偶一般玩弄於股掌之間，透露盧貝松要求她染金髮、學小朋友講話並要她無論去哪都穿裙子，同時運用權威身分壓制，要她乖乖配合不然就把她在明年將上映的新片《Anna》裡的戲分都剪光。

珊德表示在這兩年不倫戀關係中，她一直遭到強暴，其與盧貝松共度的最後一晚是今年5月18日，當時她剛參加完坎城影展返回巴黎，被盧貝松帶到某飯店迷姦，珊德表示自己僅喝了一杯茶就身體不適並失去知覺，隔天醒來身體痛到不行，因此又昏了過去，「這過程如此暴力，這就是強暴」，並表示自己很明確地喊停、不想做，但卻遭到硬上，這種作法讓她感到羞辱，於是隔天她報警，據法國警方調查，盧貝松於凌晨2點丟下一疊現金後離去，目前案件仍在調查中，針對此事，盧貝松的律師坦承自己的當事人確實不時與該女聯絡，然否認發生強暴等情事，指對方的指控異想天開。

(中時電子報)