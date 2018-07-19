台北》趨勢民調：柯文哲支持度領先拉開和丁差距

2018年07月19日 12:39 工商 崔慈悌

趨勢公司今天公布最新民調，台北市長選舉姚文智、丁守中、柯文哲三人對決，姚文智支持度為8.9％、丁守中31.8％、柯文哲43.4％，柯不僅領先對手且與丁守中差距已拉開到11.6個百分點，顯示柯近期造勢得宜，相對之下，丁守中傳統選戰打法則較不利。

致公黨今天召開「台北市長施政評價與整體選情評估」記者會，公布委託趨勢民調公司在今年7月15日至7月16日所做的最新民調結果。

在歷經颱風放假等事件之後，台北市長柯文哲就任至今表現滿意度部分，根據調查結果，有47.2%的受訪者感到滿意，34.9%感到不滿意，另外有17.9%無明確意見。

對柯文哲擔任台北市長三年多以來台北市的變化，認為變好的有39%、變壞15.7%、差不多39.7%，台北市民認為最需要的建設前五項，分別是交通改善、都市更新、增加社會福利、興建青年住宅、處理大巨蛋問題。

台北市民對柯文哲最不滿意的前五項則分別是大巨蛋未妥善解決、發言不經思考、沒有重大建設、取消1500元重陽敬老金、交通惡化。

年底台北市長選舉若參選的有姚文智、丁守中、柯文哲、李錫錕四人，則參選人支持度分別為姚文智7.7%、丁守中25.6%、柯文哲42.8%、李錫錕2.8%、另有21.1%表示「無法選出任一候選人」。

台北市長選舉若參選的有姚文智、丁守中、柯文哲三人，則參選人支持度為姚文智8.9%、丁守中31.8%、柯文哲43.4%，參選人看好度：姚文智4.5%、丁守中26.5%、柯文哲47.8%。

致公黨陳柏光主席表示，從本次調查來看，台北市民對於柯文哲市長的滿意度隨著年齡上升而下降，而台北市民對於柯文哲不滿意的原因以「大巨蛋未妥善解決」為最高。希望柯還是要多關注經濟民生的實質結果展現，民眾要的是牛肉。

與會的文化大學新聞學系教授莊伯仲表示，兩強方面，丁守中和柯文哲的差距不大，但是加權之後兩者相差已經超越抽樣誤差的範疇，柯文哲本來就有主場優勢，近期的造勢也得宜。

他說，丁守中在台北政壇打滾快二十年，要怎麼打選戰不可能不清楚，佛系的稱呼可能是民眾沒有看到他所做的，或者他做的不是民眾想看到的，他其實是政壇的老司機，但比較擔憂的部分是，丁守中主張要打不一樣的選戰，但目前看到的還是傳統的戰法。

(工商 )