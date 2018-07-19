華航、空巴聯名彩繪機 10月抵台

中華航空首度與空中巴士合作推出彩繪機，預計今年冬季班表可投入營運。（華航提供）

友善列印
中時

中華航空A350機隊於今年10月底前全數到位，華航今（19）宣布，首度與空中巴士（Airbus）合作，於第14架A350、編號B-18918的機身，彩繪代表雙方的圖案，這架彩繪機預計最晚在今年冬季班表投入營運，旅客及航空迷們，屆時可一睹其優雅風采。

華航表示，此次聯名彩繪以華航藍色企業識別色系，於機尾流動交織出空中巴士經典碳纖維圖樣，饒富科技時尚及傳統編織美感，象徵東西文化交融；尾翼再以漸層噴漆「紅梅揚姿」點綴，打造出以航空公司企業色彩為主的聯名彩繪機，突顯華航高雅又具活力的品牌形象。

華航第一架A350系列彩繪機誕生於2016年，以台灣國寶鳥類的「帝雉」為彩繪主角；2017年推出第2架以「台灣藍鵲」為主角的彩繪機，同時也是空中巴士交付航空公司的第100架A350，意義非凡。

華航強調，彩繪機的設計挑選台灣文化及環境特色，希望當華航彩繪機翱翔天際時，讓世界看見台灣。

華航引進A350使機隊更加年輕，客艙內設計獲獎連連，包括世界四大指標性設計大獎之一的日本Good Design Award、美國知名旅遊雜誌《環旅世界》（Global Traveler）「最佳商務艙座椅設計」，以及知名國際航空設計評鑑TheDesignAir「2016 讀者年度票選大獎」、「2016 航空設計大賞」等。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
暑假慶生好暖心！王品旗下4品牌…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。