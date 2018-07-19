華航、空巴聯名彩繪機 10月抵台

2018年07月19日 12:47 中時 陳祐誠

中華航空A350機隊於今年10月底前全數到位，華航今（19）宣布，首度與空中巴士（Airbus）合作，於第14架A350、編號B-18918的機身，彩繪代表雙方的圖案，這架彩繪機預計最晚在今年冬季班表投入營運，旅客及航空迷們，屆時可一睹其優雅風采。

華航表示，此次聯名彩繪以華航藍色企業識別色系，於機尾流動交織出空中巴士經典碳纖維圖樣，饒富科技時尚及傳統編織美感，象徵東西文化交融；尾翼再以漸層噴漆「紅梅揚姿」點綴，打造出以航空公司企業色彩為主的聯名彩繪機，突顯華航高雅又具活力的品牌形象。

華航第一架A350系列彩繪機誕生於2016年，以台灣國寶鳥類的「帝雉」為彩繪主角；2017年推出第2架以「台灣藍鵲」為主角的彩繪機，同時也是空中巴士交付航空公司的第100架A350，意義非凡。

華航強調，彩繪機的設計挑選台灣文化及環境特色，希望當華航彩繪機翱翔天際時，讓世界看見台灣。

華航引進A350使機隊更加年輕，客艙內設計獲獎連連，包括世界四大指標性設計大獎之一的日本Good Design Award、美國知名旅遊雜誌《環旅世界》（Global Traveler）「最佳商務艙座椅設計」，以及知名國際航空設計評鑑TheDesignAir「2016 讀者年度票選大獎」、「2016 航空設計大賞」等。

(中時 )