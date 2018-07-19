台中花博推廣大使揭曉 吳青峰創作主題曲《請聽》

2018台中花博推廣大使吳青峰。（台中市政府新聞局提供）

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台中世界花博推廣大使19日揭曉，由曾獲金曲最佳作詞、作曲的創作歌手吳青峰擔任，更為花博量身打造主題曲《請聽》，將於7月22日花博倒數100天音樂會現場首次演唱；短版搶先聽也將於今晚9時在台中花博臉書粉絲專頁獨家公布，歡迎民眾鎖定收聽。

市府新聞局指出，台中花博臉書粉絲專頁今日公布推廣大使正是最強「新人」吳青峰，《請聽》是吳青峰首度擔任製作人的音樂作品，不只詞曲創作及演唱，更是第一次全程參與歌曲製作及所有細節，希望音樂更完整呈現台中花博「聆聽花開的聲音」精神。

吳青峰特別錄製訪談影片分享擔任大使及創作主題曲的心路歷程。他說，自己從小就非常喜歡花卉及大自然，尤其愛逛花市，更將自己的社群平台比喻為花園，花一直是生活中的必備品，花博可以為城市帶來更多自然氣息，收到邀約很開心也很榮幸。

台中花博以「聆聽花開的聲音」為標語。吳青峰談及創作靈感表示，，花開的聲音乍聽之下有些抽象，卻讓他聯想起從小就很喜歡的張曉風著作《花之筆記》，花卉攝影搭配美麗文字，從文字中彷彿可以聽見植物的聲音及故事，他將這樣的感受寫進《請聽》。

吳青峰指出，他希望在歌曲裡放進溫暖生命力，不只是人與自然的互動，還有人與人之間的聲音，因此《請聽》融入嬰兒的哭聲、戀人的絮語、家庭的熱鬧聲響，以人的一生比喻花的一生，希望大家可以從這些聲音裡想像花開的聲音，更希望能與台中花博的精神合而為一。

吳青峰說，身為花博推廣大使，自己的任務是用音樂串起每一個人，他在影片中現場清唱一小段旋律，預告將於7月22日「花博100綻放未來音樂會」在台中市民廣場第一次完整演唱，希望大家在現場不只「請聽」，還要「請唱」，和他一起大合唱。

新聞局表示，「花博100綻放未來音樂會」將於7月22日下午3時至晚間8時於台中市民廣場登場，歡迎民眾攜帶自己喜愛的花朵參加音樂會，一起手持花朵合唱花博主題曲，現場也設有花農文創市集，可向台中花農購買在地花卉，以行動支持在地農民。

(中時 )

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