黃瑄2個月愛兒首曝光 深邃大眼好萌

2018年07月19日 13:41 中時 洪秀瑛

Nolan乖巧又萌，很有長輩緣 。（民視提供）

黃瑄迅速瘦回來了。（民視提供）

黃瑄今開心送滿月油飯。（民視提供）

鳳凰藝能藝人黃瑄5月初產下兒子Nolan，今（19日）帶著滿月油飯到經紀公司發放「人之初」油飯，這也是Nolan首次亮相，大夥看到後紛紛搶抱。黃瑄說，第1次將2個月大的兒子帶出門，Nolan不哭不鬧，配合度200分，讓她很感動。

她也將生兒子的喜悅帶給正在拍攝民視八點檔《大時代》的江俊翰跟陳妍安，祝福戲劇收視長紅。為人母的黃瑄，發現自己更能體會媽媽的辛苦，說完馬上給陪同發送彌月禮的媽媽一個大大擁抱。

黃瑄因老公在新加坡工作，獨自照顧小孩讓她心情憂鬱，「每天早上睜開眼睛就開始緊張，如果沒辦法安撫小孩，我會一起哭」， 慶幸老公貼心找了保姆，1周照顧小孩2天，讓她終於有放假感覺，不然每天像瘋婆子，衣服沾滿口水、吐奶、分泌的乳汁、汗水和淚水，情緒鬱悶到還瘋狂打電話罵老公。

她說有保姆之後，老公也每個月回台灣1次，讓她心情平復不少。因為照顧小孩，讓她迅速瘦身有成，走到哪裡都被誇身材像少女，最令她開心的是E罩杯沒縮水，「Nubra都可以丟掉了」，笑稱現在焦點都在孩子身上，和老公暫時「分房」。

(中時 )