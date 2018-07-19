台北國際夏季旅展明登場 購買這家住宿券要注意

2018年07月19日 12:52 中時 林縉明

台北國際夏季旅展明起至23日舉行，不少人會趁著旅展搶買便宜的住宿、餐飲、旅遊票券，北市法務局今發布消費警訊指出，此次參展的「鼎盛觀光事業有限公司」(另名「快樂莊園民宿」或「精采生活有限公司」)，長期於全國各地參加旅展，其販售號稱可住宿各地民宿，但住宿憑證未載明各民宿地址及連絡電話，消費爭議事件頻傳，提醒消費者注意。

北市主任消保官何修蘭指出，「鼎盛觀光」3月及5月分別於台北及台中參加旅展，販售住宿憑證違反「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」規定，並屢遭投訴其聲稱可住宿各地民宿，不僅未提供各民宿地址、電話，甚至提供非法旅宿業供民眾選擇，去電訂房專線也無人接聽。

何修蘭表示，業者於稽查時皆會提供合格住宿券，實際銷售以通券吸引消費者購買，且未約定入住日的住宿訂購單，規避禮券履約保障規定，此消費模式嚴重影響消費者權利，至今已產生許多消費爭議案件。

因應台北國際夏季旅展舉行，法務局將加強禮券查核，若發現業者販售未有履約保障的違規禮券，將依消保法要求業者停者販售，並限期改善，提醒民眾應注意禮券是否有紀載履約保障，禮券也不得記載使用期限，若有消費爭議諮詢需求，可利用消費者服務專線1950或撥打市民熱線1999轉6169，消服中心及消保官室會提供相關協助。

(中時 )