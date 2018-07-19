鼬獾發狂咬人 花蓮陷狂犬病熱區

2018年07月19日 13:06 中時 許家寧

野生鼬獾生性怕人，若反常接近民眾，應提高警覺病免被咬。（許家寧翻攝）

花蓮全縣為狂犬病發生熱區，目前僅北區三鄉鎮未傳出疫情。（許家寧翻攝）

花蓮縣光復鄉、瑞穗鄉近來連續2天傳出鼬獾闖入民宅咬傷男子及孩童後逃逸，檢體經採樣送驗後，農委會動植物防疫檢疫局確診兩案都是狂犬病陽性病例！宣布今年花蓮縣為狂犬病鼬獾發生熱區，全縣13鄉鎮中恐有10鄉鎮已淪陷高風險區。

花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊表示，16日上午光復鄉一名林姓男子在自家庭院被闖入鼬獾咬傷左手指意外，瑞穗鄉也傳出鼬獾躲藏在民宅，男童好奇伸手觸摸，沒想到鼬獾竟往左腳掌咬去，屋主紛將咬人鼬獾送往家畜衛生試驗所檢驗，18日都確診為狂犬病。

防檢局統計，目前全台狂犬病疫情仍局限於野生鼬獾，今年上半年51起鼬獾狂犬病陽性病例中，花蓮縣就有15起，占總數近3成，「全縣都可能是熱區！」恐有10鄉鎮陷入狂犬病陽性鼬獾高風險區，除花蓮市、新城鄉、吉安鄉尚未傳出案例。

黃詩伊說，野生鼬獾的習性不喜歡親近人，民眾若發現鼬獾接近的話，就必須提高警覺，若不幸被遭野生動物、流浪犬貓咬傷，應立即以肥皂、大量清水沖洗，傷口消毒後盡速包紮就醫，並施打破傷風、人用狂犬病及免疫球蛋白疫苗。

縣府農業處獲報展開落實犬隻疫苗注射，藉此降低民眾被咬風險，也提醒民眾謹記「二不一要」防範狂犬病，「不要棄養寵物」、「不要接觸、捕捉野生動物」及「每年帶家中犬貓、人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗」。

(中時 )