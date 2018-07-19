清潔隊員公傷病假屢遭刁難　抗議「資方折磨職災勞工」

桃園環保局工會今至勞動部前抗議，怒喊「桃園清潔稽查大隊折磨職災勞工」。 圖／李宜秦攝

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林星位表示自己在復健期間想請公傷病假卻屢遭刁難。圖／李宜秦攝
勞動部表示訴願將會依照合法程序進行。圖／李宜秦攝

桃園清潔稽查大隊成員林星位因下班途中遭酒駕司機撞上，傷勢好轉後每周仍須復健，要求給予復健的公傷病假，資方拒絕，因此遭到桃園市政府裁罰，大隊不服受罰，向勞動部提起訴願，桃園環保局工會今至勞動部前集會，抗議「資方折磨職災勞工」，要求勞動部駁回大隊訴願。勞動部則回應訴願會按照程序辦理，預計8月會有結果。

林星位在103年下班途中不幸遭酒駕司機撞上，導致右腳骨折及韌帶斷裂，醫療期間按照勞基法核請公傷病假，傷勢好轉後醫師建議他須每周到院復健，然而資方卻不顧勞基法59條的「雇主應給予復健的公傷病假」，要求林星位以事假、病假、特休等名目請假，林星位說「如果我一直請事假、病假，就會影響考績跟年終獎金，對我很不公平」。

林星位指出大隊因他從骨科轉至復健科，遲遲不肯給他職災單，即使他的診斷書都已被勞工局認定是職災，卻仍被刁難，要求他提出專科醫師的診斷書。但勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛說明，一般職災只需合格醫師開出的診斷證明即可，並不僅限專科醫師開單，且公傷病假並無天數上限，皆以醫師診斷為主。

林星位不滿稽查大隊屢屢刁難，至勞工局申訴，大隊在今年5月1日遭到桃園市政府裁罰。然而資方卻不滿被罰，再度向勞動部提請訴願，工會不滿大隊極盡所能打壓清潔隊員，至勞動部前陳情抗議，要求勞動部勿為虎作倀，「莫成資方幫兇」。

依勞基法第4條規定，該法的主管機關在直轄市政府內則為直轄市政府，大隊都已遭主管機關裁罰，卻又向勞動部提請訴願，等於不服桃園市政府處分，打臉桃市府，工會怒喊「難道桃園市政府已經無法約束所屬單位守法了嗎？」。

該工會成員沈痛表示「公家機關都如此打壓勞工，又何況是私人企業」，目前勞動部已收到大隊的訴願申請，職安署科長葉青宗表示訴願會依合法程序進行，法務司司長王尚志也說訴願審核會在8月有結果。

(中時 )

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