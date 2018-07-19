彰化鐵路高架化王惠美籲納入前瞻二期 魏明谷：賴揆宣示已啟動

2018年07月19日 13:36 中時 吳敏菁

彰化縣長魏明谷強調，彰化鐵路高架化已經啟動了，行政院長賴清德也來彰化正式宣布、親口承諾，行政作業進行中，彰化鐵路高架化採4軌，也是全國最高規格。（吳敏菁攝）

彰化縣百里侯爭霸戰進入交手過招，縣長參選人、立委王惠美拋出彰化鐵路高架化應納入「前瞻二期」，才能匡列經費，在8年內執行，當前以一般工務預算，2021年才要編列，財務變數大；縣長魏明谷強調，彰化鐵路高架化已經啟動了，行政院長賴清德也來彰化正式宣布、親口承諾，行政作業進行中，沒什麼好質疑，彰化鐵路高架化採4軌，也是全國最高規格。

王惠美19日在彰化縣議會拋出彰化鐵路高架化不能等的選戰第一彈，質疑彰化市鐵路高架化已經喊了3屆縣長，不能再等20年，籲請行政院在前瞻基礎建設第2期中納入彰化市鐵路高架化，並邀請執政黨的3位區域立委以共同出席，但3立委並沒有出席。

王惠美指出，彰化縣人口數從130餘萬降為127萬人；台中市因中央政府特別預算強力挹注捷運等重大建設，形成吸磁效應，彰化市鐵路高架化攸關北彰化發展，早在2011年，彰化縣政府已爭取可行性評估經費，民進黨反對而沒繼續。現在，執政黨推動高架化，中央政府應該納入前瞻計畫的，才能確保經費匡列，就能在８年內來執行，不明白嘉義等，未完成可行性評估，也納入前瞻，彰化市鐵路高架化已完成評估卻被排除，對彰化人不公平的。

魏明谷指出，啟動彰化鐵路高架化，王惠美也是在立法院支持，不明白為何又改口，彰化鐵路高架化已經進入行政程序，但要趕在8年內執行完成是不可能的任務，畢竟彰化市位於山、海線交接，工程龐大又複雜，工務段、機務段要遷移，還包刮扇形車庫、鐵路宿舍群等保留計畫。

魏明谷表示，前瞻計畫的軌道計畫，彰化必沒有被排除，像是台中捷運延伸到彰化、田中高鐵到田中或車站軌道支線等都已經納入，彰化鐵路高架化已經啟動了，是彰化市民的願望，縣府也正推動新彰化火車站特區和鐵路高架化沿線的管線調查，讓計畫期程加速進行。

(中時 )